Şov yapan sürücü trafiği birbirine kattı

Kaynak: İHA
Şov yapan sürücü trafiği birbirine kattı
Beykoz'da hız yapıp makas atarak ilerleyen otomobil, önündeki araçlara çarptı. O anlar otobüsün kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Beykoz İlçesi, Yeni Riva Yolu üzerinde saat 20.40 sırlarında iddiaya göre, ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen ve aşırı hız yapan bir otomobil trafikte seyir halinde olan diğer araçlara makas atarak ilerledi.

Bir otobüsü hızla sollayan araç, önünde seyir halinde olan iki aracın ortasından kontrolsüz bir şekilde geçtikten sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu seyir halindeki araçlara çarptı.

Kaza sonucunda araçlar adeta hurdaya dönüp kullanılamaz hale gelirken, kazada yaralıların da olduğu belirtildi.

Kaza anı ise bir otobüsün araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri ve çok sayıda sağlık ekipleri gönderildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşları hastaneye kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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