Şövalye mezarı arkeologları heyecanlandırdı

Polonya'nın tarihi dokusuyla öne çıkan Gdansk şehrinin kalbinde yürütülen arkeolojik kazılarda, Orta Çağ'a ait nadir bir şövalye mezar taşı bulundu. ArcheoScan ekibi tarafından gerçekleştirilen kazılar esnasında gün yüzüne çıkarılan bu eşsiz eser, şehrin en önemli arkeolojik alanlarından biri olan Srodmiescie I'de, Czopowa, Sukiennicza ve Grodzka caddeleri arasında bulundu.

2023'TEN BERİ KAZILIYOR

Yıllardır arkeologların ilgisini çeken bu bölgede 1140 civarında inşa edilmiş ahşap bir kiliseye ve daha sonra 1335 ile 1341 yılları arasında Haçlı Seferleri döneminde kurulan Cermen dini ve askeri tarikatı olan Töton Şövalyeleri tarafından yapılmış bir tuğla kale bakiyeleri bulunuyor. Söz konusu kale, 1454 yılında Gdansk sakinleri tarafından yıkıldığı biliniyor.

2023'te başlatılan arkeolojik kazılarda 250'den fazla mezar, altı mezar taşı ve 12.yüzyıl ahşap kilisesinin temellerini ortaya çıkartıldı. ArcheoScan ekibinden Sylwia Kurzyiska kazının yapıldığı alan hakkında "Burası Gdansk'ın merkezi, halk arasında 'kale' olarak anılan bir yer. Şehrin en eski ve en değerli arkeolojik alanı" şeklinde konuştu.

MEZAR TAŞININ DETAYLARI

En son bulunan Gotland kireçtaşı mezar taşı, yaklaşık 150 santimetre uzunluğunda. Üzerinde zincir zırh giymiş, sağ kolunda kılıç, sol elinde kalkan tutan bir şövalye figürü mevcut . Bunlara ilaveten şövalye figürünün üzerinde zincir zırhlı botlar ve tozluklar da tasvir edilmiş.

Figür, geç 13. yüzyıl ile erken 14. asra özgü mimari bir öğe olan taş kemerlerle çevrelenmiş. Kurzyiska, keşfin önemini vurgulayarak "Burada ortaya çıkardıklarımız çılgınlık" ifadelerini kullanıyor.

Kazı ekibi, mezar taşını önümüzdeki hafta kaldırmayı ve altındaki mezarın korunmuş kalmasını umuyor.

Kireçtaşının kırılgan yapısı, yani oksidasyona ve pul pul dökülmeye yatkınlığı, ekibi konservasyon sürecine daha hızlı yürütmeye sevk etmiş durumda. Taş ve diğer buluntular çıkartıldıktan sonra Gdansk Arkeoloji Müzesi'ne taşınacak.

ŞÖVALYENİN KİMLİĞİ VE MEZARIN ZENGİNLİĞİ

Şövalyenin kimliği henüz bilinmese bile mezarın zenginliği onun sıradan bir kişi olmadığını işaret ediyor. Kurzyiska taş ve sahibi hakkında "Zincir zırhın, kılıcın değeri ve şövalyenin dik bir şekilde tasvir edilmiş olmasının yanı sıra figürün kılıcını kaldırmış pozisyonda olması bunun muhtemelen bir komutan veya yönetici olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Kireçtaşından imal edilmiş mevzu bahi mezar taşının yanı sıra, arkeologlar hasar görmüş olmasına rağmen ikinci bir kumtaşı mezar taşı da ortaya çıkardılar. Bu taş üzerinde ise kemer, işlemeler ve yeşil-mavi lekeler bulunuyor. Bu lekeler, gömülü metal eserlerin varlığına işaret eden bakır karbonat korozyonundan kaynaklanmış olması muhtemel gözüküyor. Taşların yakınında ise ahşap bir tabut ve insan kafatasları da gün yüzüne çıkartıldı.

GDANSK'IN ORTA ÇAĞDAKİ ÖNEMİ

Daha önceki yüzyıllarda Danzig olarak bilinen Gdansk, 1308 yılında Töton Tarikatı tarafından ele geçirilmiş ve Alman yerleşimcilerle kolonize edildi. Şehir, şövalyeler için önemli bir kale konumundaydı ve bu yeni bulgular, şehrin Orta Çağdaki önemini ve burada yaşamış yüksek statülü sakinlerini bir kez daha gözler önüne seriyor.