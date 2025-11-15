İngiltere'de yayımlanan 'Hitler's DNA: Blueprint of a Dictator' adlı belgesel dünya gündeminde yankı uyandırdı. Belgeselde DNA uzmanı Profesör Turi King, Hitler'in kendini öldürdüğü kanepenin kumaşı üzerinde bulunan kan lekesinden alınan örnekleri analiz ediyor.

Almanya'nın eski diktatörü Adolf Hitler'in Avusturya ve ABD'de hayatta kalan akrabalarından DNA örneği alınamayınca, örnekler daha önce Belçikalı gazeteci Jean-Paul Mulders ve tarihçi Marc Vermeeren tarafından toplanan Hitler'in erkek soyundan bir akrabasının DNA örneğiyle karşılaştırıldı.

Ciddi bir Y kromozomu eşleşmesi elde edildi. Hitler'in PROK2 geninde bir mutasyon taşıdığı ortaya çıktı. Sözkonusu mutasyon, ergenliğin gecikmesine ve bazı vakalarda mikropenise yol açabilen genetik bir bozukluk olan Kallmann sendromuyla ilişkilendirildi. Mutasyon ayrıca testislerden gelişememe sorununa da neden oluyor.

Haberlere göre bu da Hitler'in bir testisinin eksik olduğu söylentisini destekliyor.

Bulguları tartışan King BBC Radyo 4'e şunları söyledi: "Pasteur Enstitüsü'ndeki bazı harika meslektaşlarım, Kallmann sendromu olarak bilinen ve düşük testosteron seviyeleri, cinsel organların anormal gelişimi ve vakaların yüzde 5-10'unda mikropenis ile karakterize edilen bir durumla güçlü bir şekilde ilişkili olduğunu bildiğimiz bir gende bir delesyon olduğunu buldular."

YAHUDİ KÖKENLİ DEĞİLMİŞ

Belgeselin başka bir yerinde, genetik belirteçlerin Hitler'in antisosyal davranışlara eğilimi olduğunu ortayakoydu. Ayrıca araştırmalara göre Hitler, sanılanın aksine Yahudi kökenli değil. Haliyle bu analiz bir efsaneyi daha çürütmüş oldu. Hitler'in babası Alois gayrimeşru bir çocuktu ve babasının kimliğine ilişkin belirsizlik nedeniyle diktatörün büyükbabasının Yahudi olduğuna dair bir komplo teorisi gelişmişti.

CESEDİNİ SOVYET BULMUŞTU

İkinci Dünya Savaşı'nda ağır yenilgiye uğrayan Nazi Almanyası'nın lideri Hitler, yaşamına son vermiş ardından da yaveri tarafından yakılarak gömülmüştü. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği tarafından bulunan mezar yeri, yine Sovyet'ten gelen bilim insanlarınca incelenmiş, kalıntılarda yapılan otopsi "tek testis" savının ortaya çıkmasına neden olmuştu.