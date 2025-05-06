Sovyetlerden kalma uzay aracı 53 yıl sonra Dünya’ya düşecek: Türkiye de risk altında

Rusların Sovyetler Birliği döneminde fırlattığı roket 53 yıl aradan sonra Dünya’ya düşecek. 1972 yılında Venüs’e gönderilmek için fırlatılan ve arıza nedeniyle görevinde başarısız olan rokete Sovyetler tarafından “Kosmos 482” adı verildi. Sovyetler “Kosmos” ismini başarısız denemeleri gizlemek amacıyla bir “kod isim” olarak kullanıyordu.

Söz konusu uzay aracı Venera 8 uzay programı kapsamında uzaya gönderilen 2 araçtan biriydi. Fırlatılan diğer araç Venüs görevini başarıyla tamamlamıştı.

Rus uzmanlar önümüzdeki haftalarda düşmesi beklenen roketin yerleşim yerlerine düşme riskinin olduğunu belirtti.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, bilim insanları, aracın düşme olasılığının yüksek olduğu bölgeler arasında Orta Doğu, Orta Asya ve Türkiye dahil Güneydoğu Avrupa'yı sayıyor. Rus uzmanlar özellikle Azerbaycan, Türkiye ve Mısır’ın bazı bölgelerinin tehlikede olabileceğini düşünüyor.

UZAY ARACININ DÜŞÜŞÜ NEDEN TEHLİKELİ?

Uzmanlar Kosmos 482’nin düşüşünün kontollü olmaması sebebiyle büyük tehlikeye neden olabileceğinin altını çiziyor.

Özellikle tehlikeli olansa büyük ihtimalle atmosferde parçalanmayacak ve yanmayacak olması.

Bunun nedeninin modülün daha yoğun bir atmosfere sahip ve daha yüksek ısılı Venüs'e inmek için tasarlanması olduğu belirtiliyor.