Soya fasulyesi fiyatlarında durgunluk

Kaynak: Haber Merkezi
Soya fasulyesi fiyatlarında durgunluk

Geçici yükselişin ardından soya fasulyesi fiyatları sabitlendi. Yatırımcılar, ticaret müzakerelerindeki gelişmeleri bekliyor.

ABD ile Çin arasında devam eden gümrük tarifesi müzakerelerinde ilerleme beklentisi, geçtiğimiz hafta soya fasulyesi vadeli işlem fiyatlarını yukarı taşımıştı. Ancak bu yükseliş, bu hafta itibarıyla yerini durağanlığa bıraktı. Pazartesi günü fiyatlar, kile başına yaklaşık 10.40 dolarda sabit kaldı. Yatırımcılar şimdi ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin'in anlaşmaya açık olduğunu yinelemesinin ardından somut adımları bekliyor. Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bu hafta görüşme planı olmadığını belirtti. Pekin yönetimi ise Washington'ın cezai tarifelere yönelik yeniden müzakere teklifini incelediğini geçen hafta teyit etmişti.

Ancak ABD’nin Çin’e olan soya fasulyesi ihracatı, zayıf talep ve Brezilya’nın güçlü rekabeti nedeniyle baskı altında. Brezilya, dünyanın en büyük tedarikçisi olmayı sürdürürken, danışmanlık firması StoneX, ülkenin 2024-25 soya fasulyesi üretimini 168.4 milyon metrik tona yükseltti. Bu artışın ana nedeni, Mato Grosso eyaletindeki yüksek üretim olarak gösteriliyor.

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