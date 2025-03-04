Soya fasulyesi fiyatlarında düşüş sürüyor

BD’de soya fasulyesi vadeli işlemleri düşüşünü sürdürerek kile başına 10 doların altına geriledi ve 9 Ocak’tan bu yana en düşük seviyesine ulaştı. Çin, ABD’nin uygulamaya koyduğu yeni gümrük tarifelerine hızla yanıt vererek Amerikan tarım ve gıda ürünlerine ek vergiler getirdi. Bu kapsamda, soya fasulyesi ithalatına yüzde 10 oranında ek vergi uygulanırken, 25 Amerikan şirketi ihracat ve yatırım kısıtlamaları listesine alındı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Meksika ve Kanada’dan yapılan ithalata yüzde 25 oranında vergi koyan kararı, Salı günü yürürlüğe girdi. Aynı zamanda Çin mallarına uygulanan gümrük tarifesi yüzde 10’dan yüzde 20’ye yükseltildi.

Brezilya’da ise 2024-2025 sezonu soya hasadı 27 Şubat itibarıyla yüzde 50 seviyesine ulaştı. Bu oran bir önceki haftada yüzde 39 iken, geçen yıl aynı dönemde yüzde 48 olarak kaydedilmişti. Brezilya’daki üretimin hızlanması, küresel soya arzında dengeyi değiştirebilir.