Soya fasulyesi rekor kırıldı

Kaynak: Haber Merkezi
Soya fasulyesi rekor kırıldı

ABD’de soya fasulyesi işleme miktarı Ekim ayında 215,8 milyon kile ile tüm zamanların rekorunu kırdı. Bu sonuç, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,1’lik bir artışı işaret ediyor.

ABD’de soya fasulyesi işlemeye yönelik üretim Ekim ayında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. İşleme miktarı, bir önceki rekor olan Aralık 2023’teki 204,3 milyon kilelik seviyeyi aşarak 215,8 milyon kile olarak gerçekleşti. Bu sonuç, beklentileri 5,2 milyon kile üzerinde tamamladı.

Ekim ayındaki üretim, bir önceki aya göre yüzde 15,7 artışla 29,3 milyon kile yükseldi. Geçen yılın aynı dönemine göre ise 14,4 milyon kile (%7,1) artış görüldü. 2024-2025 sezonunun ilk iki ayında toplam işleme miktarı 402,3 milyon kileye ulaşarak, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,9’luk bir artış kaydetti.

Bu veriler, ABD Tarım Bakanlığı’nın 2,410 milyar kile tahminiyle uyumlu. Öte yandan, soya yağı stokları Eylül ayına göre 15 milyon pound düşerek 1,486 milyar pound olarak kaydedildi.

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