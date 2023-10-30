Şoygu Ukrayna'nın kayıp sayısını açıkladı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna’nın karşı saldırı başlattığı haziran ayından bu yana 90 binden fazla askerinin öldüğünü ve yaralandığını söyledi.

KAYNAK: AA
Şoygu Ukrayna'nın kayıp sayısını açıkladı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Çin’de 10. Pekin Xiangshan Forumu'na katıldı. Forumda yaptığı konuşmada Ukrayna’daki savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şoygu, "4 Haziran’da Batı tarafından desteklenen Ukrayna karşı saldırısının başlangıcından bu yana Kiev’in 90 binden fazla askeri öldü ve yaralandı. Ukrayna, yaklaşık 600 tank ve bin 900 zırhlı aracını kaybetti. Aynı zamanda savaş alanında taktik açıdan önemli hiçbir başarı elde edemedi" dedi.

Rus ordusunun özel askeri operasyon bölgesindeki görevini düzenli ve kararlı bir şekilde yerine getirmeye devam edeceğini belirten Şoygu, Batı'nın Ukrayna'daki çatışmayı Asya-Pasifik bölgesine yaymak istediğini söyledi. NATO'nun bölgedeki silahlanma yarışını teşvik ettiğini, askeri varlığını, askeri tatbikatlarının sayısını ve ölçeğini artırdığını ifade eden Şoygu, ABD’nin füze fırlatma konusunda Rusya ve Çin'e karşı Tokyo ve Seul ile bilgi alışverişi yapmayı planladığını kaydetti. Şoygu, ayrıca ABD’yi iklim değişikliğini ve doğal afetleri "insani müdahaleler" için gerekçe olarak kullanmaya çalışmakla suçladı.

Ukrayna, haziran ayında topraklarındaki Rus ordusuna karşı geniş çaplı saldırı başlatmış, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 3 ay sonra Ukrayna’nın saldırılarının başarısız olduğunu açıklamıştı.

screenshot-1-003.png

Öne Çıkanlar
Bedriye Kılıç öldürüldü mü? Müge Anlı’daki Bedriye Kılıç davasındaki son durum ne?
Bedriye Kılıç öldürüldü mü? Müge Anlı’daki Bedriye Kılıç davasındaki son durum ne?
MasterChef All Star 134. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 134. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 29 Ekim MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 29 Ekim MasterChef All Star’dan kim gitti?
Eski Bakandan hayali konuta vatandaşlık
Eski Bakandan hayali konuta vatandaşlık
Epik bir aile trajedisi
Epik bir aile trajedisi
29 Ekim 1923 Cumhuriyet Bayramı’nın anlam ve önemi nedir? 29 Ekim’de Cumhuriyet nasıl ilan edildi?
29 Ekim 1923 Cumhuriyet Bayramı’nın anlam ve önemi nedir? 29 Ekim’de Cumhuriyet nasıl ilan edildi?
Son Haberler
Hahambaşı'nın Erdoğan'a sarılması gündem oldu. Herkes o 34 saniyeyi konuştu Gündem
Hahambaşı'nın Erdoğan'a sarılması gündem oldu. Herkes o 34 saniyeyi konuştu
Yolcu otobüsü bariyere çarptı. Yaralılar var Yaşam
Yolcu otobüsü bariyere çarptı. Yaralılar var
Bankacılık sektörünün büyüklüğü 21 trilyona ulaştı Ekonomi
Bankacılık sektörünün büyüklüğü 21 trilyona ulaştı
40 meslek için erken emeklilik piyangosu! SGK tek tek açıkladı Ekonomi
40 meslek için erken emeklilik piyangosu! SGK tek tek açıkladı
Hadise Atatürk’ün kıyafetleriyle sahneye çıktı Magazin
Hadise Atatürk’ün kıyafetleriyle sahneye çıktı
Bakan Güler, NATO heyeti ile görüştü Gündem
Bakan Güler, NATO heyeti ile görüştü
Askeri araçlar geri çekildi. İsrail geri adım mı atıyor Dünya
Askeri araçlar geri çekildi. İsrail geri adım mı atıyor