Soyguncular para makinesini vurdu

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesinde bulunan bir kuyumcuyu soymak için gelen iki şüpheli girdiği dükkanda silah çekip, kuyumcuya altınları doldurmasını istedi. Kuyumcu; soyguncu şahısların isteğini kabul etmeyince şüphelilerden biri yanında silahla ateş açtı.

Silahtan çıkan kurşun para sayma makinasına isabet ederken, kuyumcu ise şans eseri yara almadı. Panikleyen şüpheliler ise olay yerinden hızla kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.