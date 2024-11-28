Soyguncuları maskede gizleyemedi: Kadıköy’de 2,5 kilo altın çalmışlardı

Kadıköy, Sahrayıcedit Mahallesi, İnönü Caddesi'nde bulunan kuyumcuda 18 Ekim Cuma günü saat 11.57 sıralarında içeri giren iki kişi, iş yeri sahibi A.D.'yi (72) darbederek etkisiz hale getirdi. Polis soruşturmasına göre şüpheliler daha sonra vitrinde bulunan 2.6 kilogram ağırlığında altın ziynet eşyasını yanlarında getirdikleri çuvala doldurdu. İki şüpheli, daha sonra yaya olarak kaçtı. İş yeri sahibinin ihbarı üzerine polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

SOYGUN ANLARINI GÜVENLİK KAMERASI KAYDETTİ

Yapılan incelemede işletmenin güvenlik kameralarının soygun anlarını görüntülediği tespit edildi. Görüntülerde müşteri gibi içeri giren iki kişiden birinin işletme sahibini darbederek bir köşede tuttuğu, diğer şüphelinin ise altın ziynet eşyalarını çaldığı görüldü.

İKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturmada polis bu güvenlik kamera görüntülerinin izini sürüp, olay yerinden aldıkları parmak izlerini inceledi. Yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Polis önceki gün Üsküdar'da düzenlediği operasyonda şüphelilerden Erkan E.'yi (54) gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinden 5 bin Euro ve 38 bin 700 lira para ele geçirildi. Şüphelinin 2 aranma kaydı olduğu ayrıca hakkında daha önce işlediği suçlardan dolayı 4 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Yürütülen soruşturma kapsamında olayla ilgili Ümit T.'nin (37) de yakalanmasıyla gözaltı sayısı ikiye çıktı. Şüphelinin daha önceden 7 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. İki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.