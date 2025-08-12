Soygunun ardından tanınmamak için Amerikan tıraşı olmuş

Edinilen bilgiye göre, bugün Çerkezköy ilçesi Barbaros Caddesi’nde bir büfeye giren Bulgaristan uyruklu Nayden Ivanov Karpachev (19), bir süre dolap ve rafları inceledikten sonra yanındaki kurusıkı tabancayı kasiyere doğrulttu.

Kasiyeri silahla tehdit eden Karpachev, kasada bulunan yaklaşık 6 bin TL’yi alarak yaya olarak kaçtı. Paniğe kapılan kasiyerin durumu polise bildirmesi üzerine ekipler çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. İlçenin giriş ve çıkış noktaları tutulurken, şüphelinin olay sonrası bir berbere giderek saçlarını kestirip, Amerikan tıraşı olduğu belirlendi.

Karpachev, olaydan yaklaşık 4 saat sonra adliye arkasında soygunda kullandığı kurusıkı tabancayla birlikte yakalandı.