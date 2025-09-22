Soykırımcıyla görüşme Erdoğan

CHP’nin 22. Olağanüstü Kurultayı’nda etkileyici bir konuşma yapan CHP lideri Özgür Özel, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu sözlerle eleştirdi:

“CHP'li belediye ve yöneticilerine yönelik yapılan bu darbe, Trump yönetiminden icazet almış bir darbedir.

Ne diyorlardı; 'İmamoğlu dış güçlerin adamıdır.'

Soruyorum, bugün Trump kimin yanındadır, Trump kimin gelmesini istemektedir?

Kim Trump'ın oğluyla gizli gizli iş tutmaktadır?

Tayyip Erdoğan, Trump'ın adamıdır, Trump'ın ekibidir!"

Erdoğan'ın 25 Eylül Perşembe günü Amerika’da Donald Trump ile buluşması dikkat çeken Özel tüm partileri 24 Eylül Çarşamba akşamı 56'ncı mitinge, Türk bayraklarının yanına Filistin bayraklarını alarak, Eyüpsultan'da yapılacak Filistin'le dayanışmaya mitingine davet etti.

Değerli okurlarım,

“Amerika’nın Büyük Ortadoğu Projesinin eş başkanıyım” diyen Erdoğan elbette Trump’ın adamıdır.

Hatta o kadar ki, “Ahmaklık etme” diyecek kadar Erdoğan’a hakaret etmekten çekinmemiştir.

Erdoğan 8 Kasım 2024’te Budapeşte dönüşü uçakta gazetecilere şunu söyledi:

“Trump çatışmaları bitireceğine dair sözler verdi… Biz o sözün tutulmasını ve İsrail’e ‘dur’ denmesini istiyoruz.”

Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre bu tarihte 43 bin 469 Müslüman soykırım yapan Netanyahu tarafından şehit edilmişti.

Trump ise Erdoğan’ın inadına 25 Kasım 2024’te Netanyahu’ya hitaben şöyle dedi:

“Gazze’nin tamamını işgal edip etmemek İsrail’in kararına bağlıdır. Ne yapman gerekiyorsa yap.”

Erdoğan ve Trump’ın Kasım 2024 açıklamalarından bugüne kadar Netanyahu soykırımının faturası ne oldu?

Filistinli 65 bin 062 Müslüman din kardeşimiz şehit edildi?

Yürütmenin başı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a diyorum ki;

Netanyahu’ya verdiği destek ortada iken Gazze’de soykırım ve işgal devam ederken Trump ile neden görüşeceksin?

Boeing yolcu uçağı yerine Airbus alabiliriz.

F-16 savaş uçağı yerine Ekrem İmamoğlu sayesinde Eurofighter alabiliriz.

Kaan savaş uçağını bu süreçte kendimiz üretebiliriz?

Bu görüşmenin hem Trump’ın hem Netanyahu’nun Gazze’deki soykırımı desteleyeceğin anlamı çıkarılacağını hiç düşünmedin mi?

Soykırımcı ile görüşme Erdoğan…

Trump’ın dostu da adamı da olma Erdoğan…

Filistinli Müslümanları adamı ve dostu ol Erdoğan…

Değerli okurlarım;

Erdoğan’ın Amerika’nın Büyük Ortadoğu Projesinin eş başkanı olduğunu biliyoruz.

Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli ve Meral Akşener’in yıllarca bu projeye nasıl destek verdiklerini “Proje” kitabımda görecek, okuyup şok olacaksınız.

“Yalanlar Gerçekler- Ekrem İmamoğlu” ile “Proje” kitaplarımı adınıza ıslak imzalı isterseniz bu linki tıklayınız:

https://algolamedya.com/