Söylediklerini tekrarlayamayan Nebati'den şimdi de nörolog açıklaması geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 29 Eylül tarihinde katıldığı bir etkinlikte iktidarın ekonomi modelini ‘anlatmaya’ çalıştı. Bakan Nebati, “Neo klasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöro ekonomi ile daha fazla önem kazanmaktadır” ifadelerini kullandı.

AKP Grup Toplantısı öncesi Bakan Nebati’ye bir gazeteci kurduğu cümleye gelen eleştirileri sordu. Sözlerini tekrar kurmaya çalışan Nebati başarılı olamayınca, "Geç onları. Nöro iktisat ile dalga geçmişler diyenler Nöroloğa gitsinler o zaman ne yapayım" dedi. Nebati, gelen eleştirileri de detaylı olarak cuma günü yanıtlayacağını söyledi.

Nebati, Rus ödeme sistemi Mir’den çıkılması hakkında gündeme gelen alternatifler olup olmadığını sorusunu “Var” diyerek yanıtladı.