Söylemezsem Olmaz'ın yorumcusu en büyük hayalini gerçekleştirdi! 12 metrelik satın aldı...

Kaynak: Haber Merkezi
Söylemezsem Olmaz'ın yorumcusu en büyük hayalini gerçekleştirdi! 12 metrelik satın aldı...

Söylemezsem Olmaz yorumcusu Pınar Eliçe açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme düşüyor. Ünlü isim şimdi de en büyük hayalini gerçekleştirdi. Eliçe, 12 metrelik teknesini takipçileriyle paylaştı.

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Eliçe 'En büyük hayalimdi' diyerek tekne sahibi olduğunu kişisel hesabından duyurdu.

12 metre fiber tekne alan ünlü isim teknesinin fiyatını sır gibi saklarken, şu açıklamayı yaptı;

'EN BÜYÜK HAYALİMDİ'

"En büyük hayalim tekne sahibi olmaktı. Süleyman Atahan bey benim için özel tasarladı. Türkiye'nin en hızlı teknesine sahibim. Artık tüm yazı Bodrum koylarında teknemde sevdiklerimle ve ailemle geçireceğim."

Teknesinden fotoğraflar paylaşan Pınar Eliçe'nin bu karelerine 'hayırlı olsun' yorumları yağdı.

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