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Soylu AKP grup toplantısını neden merdivenlerden izledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün AKP Grup Toplantısı’nı merdivenlerden izlemesinin yankılara hala devam ediyor.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 19:40
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Soylu AKP grup toplantısını neden merdivenlerden izledi

Soylu AKP grup toplantısını neden merdivenlerden izledi
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Gazeteci Özlem Gürses, AKP grup toplantısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun merdivenlerde oturduğunu aktardı.

"'ÇAĞRILDI KABİNEDEN AMA GİDİP OTURMADI' DEDİLER"

Soylu'nun merdivende oturması tartışmalara yol açarken Gürses, Soylu'nun kendi isteğiyle merdivenlerde oturduğunu şu sözlerle ifade etti:

"AKP Grubunu izliyorum… ilk defa bütün Ankara gazetecileri ile grubu izliyorum… İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kabine koltuklarında değil, merdivende oturuyor… meslektaşlarıma sordum ‘çağrıldı kabineden ama gidip oturmadı’ dediler…"

“KİMSEYİ RAHATSIZ ETMEK İSTEMEDİ”

Haber 7’ye konuşan İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili olarak, "Sayın Bakanımız bir program nedeniyle grup toplantısına biraz gecikti. Böyle olunca da kimseyi rahatsız etmek istemedi bu nedenle merdivenlere oturdu” açıklamasını yaptı.

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