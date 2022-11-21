Dün; MHP'nin Meclis'e girmemesi gerektiğini söyleyen ve HDP öncesi BDP'nin Meclis'e girmesi için AKP'ye "Yüzde 10 barajı yüzde 7'ye düşürün" çağrısı yapan Soylu'dur…

Bugün; AKP'nin anayasa değişikliği için Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen HDP'ye resmî ziyarete giden Adalet Bakanı, AKP Grup Başkanvekili ve Genel Başkan Yardımcısının 'iş birliği ve destek' talebinde bulunduğu HDP'lilere Soylu defalarca şöyle bağırmıştır:

-"Teröristler…"

Erdoğan ve AKP açısından Soylu'nun yarattığı siyasi skandal şudur:

-Erdoğan, HDP seçmeninden oy almak istiyor,

-Soylu bunu bozmak için HDP'lilere saldırıyor.

Ayrıca;

-Erdoğan, HDP seçmeninden oy almak için Selahattin Demirtaş'ı babasına gönderip güzellik yapıyor,

-Soylu bu ilişkiyi bozmak için HDP'lilere saldırıyor: "Teröristler…"

Soylu'nun tavrının siyasi şifresi şudur;

-Soylu, Erdoğan'ı sabote ediyor…

Soylu'nun neden hakaretler yağdırdığını resmî Meclis tutanaklarına göre ortaya koyayım.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un sözleri ve soruları:

Engin Özkoç: "Konuşurken kirli bir dille konuşuyorsunuz, konuşurken söylediğiniz sözlerin yüzde 70'i iftira, yalan olduğu hâlde yüzünüz hiç kızarmıyor. Bu konuda ehil olduğunuzu görüyoruz.

Büyük Orta Doğu Projesi'nden bahsettin. Amerika Birleşik Devletleri'ne buradan timsah gözyaşlarıyla yaptığın göndermelerde 'Amerika Birleşik Devletleri'nin "Büyük Ortadoğu Projesi Eş Başkanıyım' diyen senin Genel Başkanın Recep Tayyip Erdoğan'dır.

3 milyon 750 bin Müslümanın katledilmesine ve Müslüman dünyası paramparça edilirken Amerikan askerlerinin Noel'ini kutlayan da senin Genel Başkanın Recep Tayyip Erdoğan'dır.

PKK elini kolunu sallayarak Türkiye'ye girerken Habur sınır kapısından kaymakamlara ve valilere 'Onlara dokunmayın' emrini veren sizlersiniz.

Soylu, yaptığın suçlarla hem Anayasa'nın hem de Türk Ceza Kanunu'nun birçok maddesini işleyen dünya tarihinde görülmüş nadir İçişleri Bakanlarındansın.

Anayasa'nın 137, Türk Ceza Kanunu'nun 106, 107, 114, 216, 217, 257, 279, 281, 282, 283, 284 ve 288'inci maddelerini bilerek, isteyerek, milletin gözünün içine bakarak, göstere göstererek çiğnedin.

Her biri kapsamında işlediğin suçlarla ilgili hâkim karşısında hesap vermen için Cumhuriyet Halk Partisi adına Grup Başkan Vekili olarak söylüyorum, elimden ne geliyorsa onu yapacağım.

-Kara para aklayıcısı Sezgin Baran Korkmaz'ı nasıl kaçırdığını açıklıkla anlattın. Bu emri veren Recep Tayyip Erdoğan mıydı?

Niye gülüyorsun? Yaptıkların senin hoşuna mı gidiyor, niye pis pis sırıtıyorsun?

Soylu'nun itirafına göre bu el Soylu'nun kendi eliydi. Bu el sayesinde Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlığı üzerindeki tedbir ve yurt dışına çıkış yasağı aniden kaldırıldı yani Adalet Bakanlığı'nı da işin içinde bulundurdunuz.

Bu ülkede kara para aklayıcılarının, çete liderlerinin, uyuşturucu, kokain kaçakçılarının İçişleri Bakanıyla yan yana gelebilmesi ve geçip gidebilmesi normal değildir.

Bakın, şimdi gösteriyorum:

-Soylu, 2 milyar dolarla yurt dışına kaçan kripto tosuncukla.

-Soylu, uyuşturucu maddeyle yakalanan Abdülhamit Burak Aykut'la.

-Soylu, Aleyna Çakır cinayeti şüphelisi Ümitcan Uygun'un babasıyla.

-Soylu, lüks araçta uyuşturucu kullanan pudracı Kürşat Ayvatoğlu'yla.

-Soylu, Brezilya'da 1,3 ton uyuşturucuyla yakalanan uçağın sahibi Şeyhmus Özkan'la. (Fotoğrafları tek tek gösterdi - OU)

Elinde tuttuğun kitap gibi yüzün kızarıyor, görüyorum.

Çünkü ortada tonlarca uyuşturucu var, yakalanan tek bir baron yok.

İçişleri Bakanı, ülkemiz ve asayiş ve can güvenliği için tehlikedir asla kaçamayacaksın."

CHP'li Ali Mahir Başarır'ın sözleri:

"Sayın Bakanın, dolandırıcılarla, uyuşturucu baronlarıyla, herkesle resmi var. Sen busun. Sen, ahlakını yitirmişsin, onurunu yitirmişsin, yüzün keçe olmuş senin. Sen terbiyesiz bir adamsın. Yazıklar olsun."

CHP'li Murat Bakan'ın sözleri:

"En önemli konu emniyet teşkilatında yaşanan intiharlar yani polis intiharları. Bu vatanın evlatları intihar ediyor ve bununla ilgili de arkalarında not bırakıyorlar, bununla ilgili hiçbir şey yapmıyorsunuz."

İYİ Partili Fahrettin Yokuş'un sözleri;

"Bugün itibarıyla sınırlarımız kevgire dönmüş ise, terör eylemleri İstanbul'un göbeğindeki İstiklal Caddesi'ne kadar inmiş ise İstanbul, dünya uyuşturucu baronlarının ve mafya babalarının cirit attığı ve infazların gerçekleştiği bir vilayetimiz hâline gelmiş ise sizin günahınız ve vebaliniz yok mu ?

'2019'da yakalanan düzensiz göçmen sayısı 455 bin, 2022 yılının ilk altı ayında 136 bin kişi' diyorsunuz.

'Kaçak göçmen yakaladık' diye gururla anlatıyorsunuz Sayın Bakanım, gururla anlattığınız şey biraz mahcubiyetiniz değil mi?

Hele bir Bakan Yardımcınız var, Sayın Çataklı, diyor ki: '2016 yılından bu yana aradık taradık, 122 bin Suriyelinin izine rastlayamadık.'

Allah Allah… Bir değil, bin değil, 122 bin insan. Bu insanlar yer yarıldı yerin dibine girdiler herhâlde. Şu rezalete bakar mısınız ! Şu pişkinliği tarif edilebilecek bir cümleniz var mı Allah aşkına?"

Değerli okurlarım,

Soylu bu sözlere, bu sorulara, bu tespitlere tek kelime yanıt veremedi.

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