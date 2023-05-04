Soylu 'Erdoğan'ın Türkiye'si ABD başkanını takmıyor' dedi akıllara Trump'ın mektubu ve Rahip Brunson olayı geldi

Süleyman Soylu, "Tayyip Erdoğan'ın yönettiği Türkiye'de bırak büyükelçisini, Amerikan başkanını kimse takmıyor, sallamıyor." dedi. Ancak, Trump döneminde yaşananlar hâlâ hafızalarda.

Soylu 'Erdoğan'ın Türkiye'si ABD başkanını takmıyor' dedi akıllara Trump'ın mektubu ve Rahip Brunson olayı geldi

AA’da yer alan habere göre, İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul milletvekili adayı Soylu, Beyoğlu'ndaki Hasköy Kültür Sanat ve Gösteri Merkezi'nde İstanbul Berberler Odasının düzenlediği kahvaltıda, berberlerle bir araya geldi.

“AMERİKAN BAŞKANINI KİMSE TAKMIYOR”
"Erdoğan gitsin" diyenlerin Irak'ın, Suriye'nin kuzeyinde Mehmetçik kalmayacağını söylediklerini aktaran Soylu, sözlerine şöyle devam etti:

"Bunu dün de zaten Meclis'te Cumhuriyet Halk Partisi tezkereye ret oyu vererek gösterdi. Eğer biz oradan Mehmetçiğimizi çekersek orada bir terör devleti kurulur mu? Anında. Eskiden Amerika'nın büyükelçisi laf ettiği zaman Türkiye'nin, yöneticilerin ayakları titrerdi. 'Ne yapacağız?' diye şaşırırdı. Tayyip Erdoğan'ın yönettiği Türkiye'de bırak büyükelçisini, Amerikan başkanını kimse takmıyor, sallamıyor."

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SOYLU “TAKMIYOR” DEDİ AMA…
Soylu’nun “Amerikan başkanını kimse takmıyor, sallamıyor." sözleri, akıllara Barış Pınarı Harekatı’nda dönemin ABD Başkanı Donald Trump’ın “Aptal olma” mektubunu getirdi.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde Ekim 2019'da başlattığı Barış Pınarı Harekâtı'nın ardından Trump, "Sen binlerce kişinin katledilmesinden, ben de Türk ekonomisinin yok edilmesinden sorumlu olmak istemem. Gel anlaşalım. Sert bir adam olma. Aptal olma.” demiş, aynı Trump yaptığı bir başka açıklamada, "Türkiye belirlediğim sınırların dışına çıkarsa ekonomisini mahvederim" ifadelerini kullanmıştı. ABD Temsilciler Meclisi ise Türkiye'ye yaptırımları kabul ederek Erdoğan'ın mal varlığının araştırılmasının önünü açmıştı. ABD'nin yaptığı tüm bu tehditler, "Barış Pınarı"nın sona erdirilmesiyle sonuçlanmıştı.

RAHİP BRUNSON OLAYI...
Trump, 2018'de attığı tweette ise Türkiye'de hapiste bulunan Rahip Brunson serbest bırakılmadığı takidrde Türkiye'ye karşı geniş yaptırımlar uygulanacağını duyurmuştu. Brunson, Trump'ın tehditlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

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“LGBT’CİLERİ BİR ÇUVALA KOYUN”
Konuşmasının devamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yeniden cumhurbaşkanı seçileceğinin altını çizen Soylu, şunları kaydetti:

"15 Mayıs'tan itibaren şu Suriye ve Kuzey Irak'ta biz terörist etkisiz hale getirdiğimizde şu Amerikalı generaller, o bayrakları ile kalkıp taziyeye gidiyor ya terör örgütüne. Onları salya sümük ağlatarak defalarca taziyeye göndermeyen namerttir.

Bizi bugüne kadar yıkamadılar. Yıkamamalarının bir tek sebebi var. Dinimiz, inancımız, ay yıldızlı bayrağımız, milli birliğimiz, bütünlüğümüz, ezanımız ve aile yapımız. Siz sallarsanız, İstanbul'u sallarsınız, siz sallarsanız Türkiye'yi sallarsanız. Buna müsaade etmeyin. LGBT'cileri bir çuvala koyun, Apocuları da bir çuvala koyun, Selocuları da bir çuvala koyun, terör devleti kurmak isteyenleri de bir çuvala koyun, belediyeleri teröre teslim etmek isteyenleri de bir çuvala koyun. Hepsini bir çuvala koyun ve Amerika'ya gönderin."

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AKP SEÇİM SONRASI VAATLERE DEVAM EDİYOR
Programda yaptığı konuşmada, pazar tatilinin berberlere ana sütü gibi helal olduğunu dile getiren Soylu, "Ticaret Bakanımızla biraz önce tekrar konuştum. Şükrü başkanın söylediklerini de ifade ettim. 'İnşallah bu önümüzdeki pazar değil ondan sonraki pazar berberlerde tatil başlıyor' dedi." açıklamasında bulundu.

Bakan Soylu'ya, konuşmasının ardından cam fanus içinde saç kesme makası hediye edildi.

Programa, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Abdullah Enes Özkan ve Berberler Odası Başkanı Şükrü Akyüz de katıldı.

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