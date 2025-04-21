Soylu "Namussuzlara duyurulur" diyerek açıklama yaptı. Falyalı iddialarına ateş püskürdü

KKTC’de 8 Şubat 2022’de öldürülen Halil Falyalı cinayetinin şüphelilerinden Cemil Önal’ın iddiaları, Türkiye’nin gündemine oturdu. Falyalı’nın finans işlerini yönettiği öne sürülen ve cinayetin “beyinlerinden biri” olduğu iddia edilen Önal, Aralık 2023’te Hollanda’da yakalanmış, ancak itirafçı olarak serbest bırakılmıştı. Önal’ın, Bugün Kıbrıs Gazetesi’ne verdiği röportajda ortaya attığı iddialara, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan sert bir yanıt geldi. Soylu, “İftira atanlar şerefsizdir, bu namussuzların peşindeyim!” diyerek tepkisini dile getirdi.

ÖNAL’IN İDDİALARI

Cemil Önal, Hollanda ve ABD istihbaratına 120 sayfa ifade vererek itirafçı olmuş ve serbest bırakılmıştı. Uzun süre sessiz kalan Önal, önceki gün Bugün Kıbrıs Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ayşemden Akın’a konuşarak yeni iddialar ortaya attı. Bu iddialar, Soylu’yu hedef alınca, eski İçişleri Bakanı sosyal medya hesabından sert bir açıklama yaptı.

Soylu, şu ifadeleri kullandı:

“Namussuzlara Duyurulur:

Bu ülkede, devletine ve milletine şerefle hizmet etmiş; görev süresi boyunca terörle, uyuşturucuyla, sanal kumarla ve Amerika’dan İngiltere’ye kadar uzanan her türlü suç şebekesiyle hiçbir şeyden korkmadan mücadele etmiş birine yönelik, iftira ve karalama amacıyla sistematik olarak yayılan, “ağıza dahi alınmayacak” düzeydeki adice dedikodular, bu mücadeleyi hazmedemeyenlerin intikam çabasıdır. Bu iftiraları atan, yayan, karalayan herkes şerefsizdir.

Bizi kendinizle karıştırmayın. Onursuz, hırsız, ahlaksız, katil suç şebekelerine karşı cesaret gösteremezsek… Vay adamlığımıza, vay kalıbımıza!

Yıllardır her fırsatta sistematik biçimde iftira atan ve karalama yapanlara, bugünkü yolsuzluğu örtme çabası içinde hedef saptırmaya çalışanlara sesleniyorum:

Kuzey Kıbrıs’ta işlenen bir cinayeti, devletimiz tüm kurumlarıyla, KKTC makamlarıyla tam bir iş birliği içerisinde çok kısa sürede aydınlatmış ve adli makamlara intikal ettirmiştir. Bu cinayetin, başka bir ülkeye kaçan, hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve iadesi beklenen bir numaralı şüphelisinin bir yıl önce ortaya attığı hayal ürünü iftiraları sürekli tekrar edenlere biz “operasyon çocuğu” dedik, haklı çıktık.

Her türlü dış istihbaratın oyuncağı hâline gelen bu kişilerin, konu ne olursa olsun, ellerinde belge, bilgi ve kanıt varsa ortaya koymamaları namertliktir. Peşine düştüğümüz suçluların, devletimizin ve bu devlet için görev yapanların itibarlarını zedelemelerine asla izin vermeyiz. Bu yalan ve iftiraları yayanlar, hukuk önünde en ağır biçimde hesap vereceklerdir. Çürümüşlüğünüzü, yolsuzluğunuzu iftira çamurlarıyla üzerimize sıçratamazsınız.

Son söz: Namusumuzu yolda bulmadık. Hayatımın sonuna kadar bu namussuzların peşinde olacağımı herkes bilsin.”

FALYALI CİNAYETİ VE SORUŞTURMA SÜRECİ

Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş, 8 Şubat 2022’de KKTC’nin Girne şehrinde uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmişti. Cinayet, Türkiye ve KKTC makamlarının iş birliğiyle kısa sürede aydınlatılmış, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün düzenlediği operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden Mustafa Söylemez, Faysal Söylemez, Abdurrahim Çelik, Ender Yıldız ve Cengiz Şener tutuklanırken, diğerleri adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Savcılığın hazırladığı iddianamede, Söylemez kardeşlerin “tasarlayarak öldürme” ve “suç örgütü kurma” suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi. Diğer şüpheliler için ise 32,5 yıldan 46 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame, cinayetin Eylül 2021’de planlandığını, ancak Falyalı’nın cezaevinde olması nedeniyle 6 ay sonra işlendiğini ve “son derece planlı ve profesyonel” bir şekilde gerçekleştirildiğini belirtti.

ÖNAL’IN KAÇIŞI VE İTİRAFÇI OLMASI

Cemil Önal, cinayetin ardından Hollanda’ya kaçmış ve Türkiye’nin talebiyle Interpol tarafından kırmızı bültenle aranmıştı. Aralık 2023’te Hollanda’da yakalanan Önal, Hollanda ve ABD istihbaratına 120 sayfa ifade vererek itirafçı olmuş ve serbest bırakılmıştı. Türkiye’ye iade edilmeyen Önal’ın iddiaları, cinayet soruşturmasının uluslararası boyutunu ve Soylu’nun tepkisini yeniden gündeme taşıdı.