CHP lideri Özgür Özel, dün Ümraniye mitinginde CHP’ye açılan soruşturmalara ve cezaevinde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun afişlerine izin verilmemesine tepki gösterdi.

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenerek, “Bizimle uğraşan itine, köpeğine sahip çık! Bundan sonra da hak etmediğimi duyarsam, hak ettiğini duyarsın. Çok daha beterlerini duyacaksın. Çıkmış bugün hararet, şanzıman, dingil, mingil diyor. Bu meydandaki insanlar hak, hukuk, adalet diyorum!" sözlerini sarf etti.

Özel’in bu sözleri sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel hakkında 500 bin lira manevi tazminat davası açtı. Yaşanan olayın yankıları devam ederken, AKP’li Süleyman Soylu, konuyla ilgili sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"ÖZGÜR ÖZEL İLE BUGÜNDEN SONRA KİM İLİŞKİ KURARSA..."

Soylu, X hesabından yaptığı paylaşımda kendi partililerine seslenerek, “Özgür Özel’le bugünden sonra (bizden) kim muhatap olur kim ilişki kurarsa “Tayyip Erdoğan’ın iti köpeği” sözünü kendi üzerine almış olur.

Şahsen ben de o kişiye “it köpek” muamelesi yaparım.

Demedi demeyin” ifadelerini kullandı.