Soylu'dan Sinan Ateş açıklaması: Azmettiren dahil bütün araştırma yapıldı...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 24 TV'de konuk olduğu programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

MHP lideri Devlet Bahçeli ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürüldüğü suikasta ilişkin açıklamalarına değinen Soylu, özetle şunları söyledi:

“Siyasetin kendine göre bir ahlakı vardır. Burada bir adli olay ve cinayet var. Devlet, emniyet, adliye yerinde duruyor. Herkes işini yapıyor. 2021 yılında polis bölgesinde bir tane faili meçhul cinayet yok. Jandarma bölgesinde bir tane var. O da sınır ötesinden gelen bir taciz atışından kaynaklanıyor. Türkiye bu konuda tarihinde görmediği bir titizlikle çalışıyor. Bu olay da böyle.

Olayın organize edeni dahil olmak üzere, azmettireni, taşıyıcıları dahil olmak üzere bütün araştırma yapıldı. Tutuklanması gerekenler, savcılık, hakimlik kararıyla beraber bunları tutukladı. Ve bütün araştırmalar, özel bir ekiple beraber, hala yürütülüyor. Ama onlar bir karar verecekler, devletin polisi de savcısı da hakimi de onların verdiği karara uyacak.

Sayın Bahçeli bugünkü konuşmasında bunu çok net bir şekilde ifade etti. Organize suç örgütü elebaşlarının peşine takılan bir muhalefetten bahsediyoruz. Herkes devletine itimat etsin.

Olayın failleriyle ilgili herhangi bir bilinmezlik söz konusu değil. Bir kişimiz var. Onu da bir çok yere baskın yaptık, bulmaya çalışıyoruz. Nasıl ötekini bulup adalete teslim ettiysek onu da bulacağız, adalete teslime edeceğiz. Ve bütün bu ifadelerden, organizasyondan hadiseyi de adaletin önüne koyacağız.”