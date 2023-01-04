Süleyman Soylu'nun saçları biraz varken yaptığı konuşma ortaya çıktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun saçları biraz varken yaptığı konuşma yeniden gündem oldu ve en çok izlenen videolar arasındaki yerini aldı.

Soylu yaptığı konuşmada "Millet performans bakar. Millet yapabileceklerinize bakar. Millet samimiyet bakar. millet güven bakar. Millet ahlak bakar, millet şeffaflık bakar. Bütün hepsini ortaya koyduğunuz mu millet sizinle beraber olur" dedi.

Sunucunun "Hiç biri yok mu bu iktidarda" sorusu üzerine Soylu "Şeffaflık yok. Türkiye'nin en yolsuzluğuna bulaşmış iktidarlarından bir tanesi. Belediyelerde yolsuzluk. Bakanlıklarda yolsuzluk. Kamu kuruluşlarında yolsuzluk. Avrupa toplumunun ortaya koymuş olduğu yolsuzluk ölçüklerinde bile kendi hükümetimizin bile kabul etmediği bir sonuçla karşı karşıyayız" diye konuştu.

"Bütün sistemlerde iktidar vardır ama demokrasilerde muhalefet vardır." diyen Soylu "Ve aslında demokrasilerde muhalefet halkın gözüdür, halkın gözlüğüdür aynı medya gibi. Onun için bir bir alternatifsizlik haline koymak aslında Türkiye'yi tek parti iktidarına Türkiye'yi bir tirana döndürmektir. Bu da milletin kendi hakkını hukukunu toplumun isteklerini ortaya koyma noktasındaki en önemli engeldir. Biz bunu milletimize reva görmeyiz" dedi.