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  • Süleyman Soylu'nun saçları biraz varken yaptığı konuşma ortaya çıktı

Süleyman Soylu'nun saçları biraz varken yaptığı konuşma ortaya çıktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yıllar önce yaptığı bir konuşmanın videosu paylaşım rekorları kırıyor. Soylu "Türkiye'nin  en yolsuzluğuna bulaşmış iktidarlarından bir tanesi. Belediyelerde yolsuzluk. Bakanlıklarda yolsuzluk. Kamu kuruluşlarında yolsuzluk" dedi.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 08:38
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Soylu'nun biraz saçları varken yaptığı konuşma ortaya çıktı

Süleyman Soylu'nun saçları biraz varken yaptığı konuşma ortaya çıktı
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun saçları biraz varken yaptığı konuşma yeniden gündem oldu ve en çok izlenen videolar arasındaki yerini aldı.

Soylu yaptığı konuşmada "Millet performans bakar. Millet yapabileceklerinize bakar. Millet samimiyet bakar. millet güven bakar. Millet ahlak bakar, millet şeffaflık bakar. Bütün hepsini ortaya koyduğunuz mu millet sizinle beraber olur" dedi. 

Sunucunun "Hiç biri yok mu bu iktidarda" sorusu üzerine Soylu "Şeffaflık yok. Türkiye'nin  en yolsuzluğuna bulaşmış iktidarlarından bir tanesi. Belediyelerde yolsuzluk. Bakanlıklarda yolsuzluk. Kamu kuruluşlarında yolsuzluk. Avrupa toplumunun ortaya koymuş olduğu yolsuzluk ölçüklerinde bile kendi hükümetimizin bile kabul etmediği bir sonuçla karşı karşıyayız" diye konuştu.

"Bütün sistemlerde iktidar vardır ama demokrasilerde muhalefet vardır." diyen Soylu "Ve aslında demokrasilerde muhalefet halkın gözüdür, halkın gözlüğüdür aynı medya gibi. Onun için bir bir alternatifsizlik haline koymak aslında Türkiye'yi tek parti iktidarına Türkiye'yi bir tirana döndürmektir. Bu da milletin kendi hakkını hukukunu toplumun isteklerini ortaya koyma noktasındaki en önemli engeldir. Biz bunu milletimize reva görmeyiz" dedi. 

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sss
4.01.2023 09:39
saymış olduklarını yaptığı yetmemiş birde makamdan güç alarak daha büyük projelere imza atmş acaba kendisine sorulur mu avrpanın gözünde sen nasıl ve hangi konumdasın diye yine dine bağlarlar ama :)  
 
1950
4.01.2023 09:06
Ya benziyor ama bu SS değil, belki Türk filmlerindeki gibi ikizi vardır ?? Hay Allahım para sen nelere kadirsin, adam ters dönmüş  
 
e
4.01.2023 08:50
koltuk işte insanı 180 derece değiştirir  
 
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