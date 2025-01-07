Soylu’nun efsane sözleri kimi bağlar?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli şunları söylemişti:

“HDP, TBMM'ye sızmış düşman bakiyesidir. Böylesi bir parti görünümlü örgütün siyaset hayatımızda bulunması haksızlıktır.

Bu bölücü şebeke kapatılmasın da Hazine yardımıyla teröristlere yardıma devam mı etsin?

Anayasa Mahkemesi’nin hâlâ neyi beklediğini sormayalım mı?

HDP, Türk siyasetine tuzaklanmış zaman ayarlı bombadır.

İlle de siyaset yapalım diyorlarsa toplasınlar büyük kongrelerini, iltica etsinler tek yumurta ikizleri CHP'ye.

CHP'yi HDP'den HDP'yi de CHP'den ayrı tutmamız hayaldir.”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şunları söylemişti:

"PKK'nın siyasi kolu HDP'dir. HDP'nin milletvekili adayları Kandil tarafından belirlenmiştir. Bu benim bilgim, değerlendirmem değil. Her dönem öyle olmuştur.

Terör örgütünden merhamet bekleyen, terör örgütünden vicdan bekleyen vicdansızdır. Terör örgütünden ahlak bekleyen ahmaktır. Terör örgütünden hukuk bekleyen ve terör örgütünden acaba bir şey olur mu diye ona yaslanan hain oğlu haindir. Bu kadar basittir.

Ne zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu konuda kafasına çöker, tek taraflı ateşkes ilan ederler. Nefeslenmek için. Yani bu tarihi bir numaradır. Uzun zamandan beri yaptıkları bir numaradır.

Tabi Pervin Buldan Pollyanna. Türkiye’de PKK terör örgütü bu kadar insanı katletmemiş, Onun için kötü bir devlet var, TSK var, jandarma var. Onlar dünyanın en temiz insanları.

Bunlar bizim aklımızla dalga geçiyorlar. PKK’ya teslim olmuş bir topluluk. Kendisine yapılan dağdaki hakaretleri iyi bilir ama sesini çıkaramaz, ödü kopar.

Apo için, bir bebek katili için milletvekilleri çıkacaklar sonra da diyecek ki ‘demokratik siyasete darbe vuruluyor, izin verilmiyor.’ Bir milim dahi yürümelerine bu konuda izin vermeyiz.

Teröriste terörist diyoruz, destekçisine de terörist diyoruz;

İhbarcısına, işbirlikçisine, çocukları kandırıp dağa gönderen belediye başkanına terörist diyoruz;

İmralı'daki devrik terörist başına terörist diyoruz.

Koltuğu için birbirini yiyen Edirne'deki Demirtaş'a da Karayılan'a da tecavüzcü Duran Kalkan'a da terörist diyoruz."

Değerli okurlarım,

Dün, HDP’nin ve DEM’in bir daha açılmamak üzere kapatılmasını isteyen, bugün Öcalan’a umut hakkı ve af isteyen Devlet Bahçeli değil mi?

“Tek bir terörist kalmayıncaya kadar inlerine gireceğiz” diyen ancak Trump’ın mektubunu alır almaz 9 günde sınır ötesi askeri harekatı durduran Recep Tayyip Erdoğan değil mi?

“Terör örgütünden acaba bir şey olur mu diye ona yaslanan hain oğlu haindir” diyen dönemin içişleri bakanı Süleyman Soylu değil mi?

Erdoğan ve Bahçeli en sevdikleri siyasetçi Soylu’nun bu ağır tanımlarının altından nasıl kalkacaklar?