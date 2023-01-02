Soylu'nun İmamoğlu'nu görevden alma planı. Gazeteci Fatih Ergin açıkladı

Siyasi yasağın ardından iktidar İmamoğlu’na yönelik ikinci adımın yani görevden almanın altını mı kaynatıyor?

Hem de fokur fokur kaynatıyor…

Bu işin zemini, siyasi yasak kararının hemen sonrasında İçişleri Bakanlığı müfettişinin İBB’de “terör bağlantılı personeller çalıştırıldığı” iddiası ile hazırladığı raporu savcılığa göndermesiyle hazırlanmaya başladı bile…

İçişleri’nin İBB raporu gerçekten ilginç…

Çeşit çeşit terör örgütü var raporda… Cihatçı örgütlerden bölücü olanına, radikal soluna kadar birçok terör örgütü var.

FETÖ’nün Ergenekon kumpası geldi aklıma. Birbirine ne kadar benzemez, zıt isimler varsa sözde Ergenekon Terör Örgütü’nden olduğuna inanmamızı istemişlerdi bizden…

Şimdi birbirine zıt ne kadar terör örgütü varsa, militanları İBB’ye doldurulmuş. Soylu’nun inanmamızı istediği şey bu…

İBB içerisinde karşıt görüşlü terör örgütleri nasıl çatışmadılar bu zamana kadar hayret etmemek elde değil…

Öyle ya, sayıları da az değil… Nasıl bir kıvılcım bile çıkmadı?

Kasım 2022'de "Türkiye'de terörist sayısı bugün 120'nin altına düştü" diyen Süleyman Soylu'nun hazırlattığı ve Aralık 2022’de savcılığa teslim edilen İBB raporuna göre İmamoğlu döneminde işe alınan 505 çalışan terör örgütü üyesi!

Türkiye genelinde 120’inin altında, İBB’de 505 tane terörist!

İBB, başka bir ülkenin belediyesi mi? Ne oldu? Belediyesi muhalefete geçince İstanbul Türk toprağı olmaktan çıktı da mı terörist dedikleriniz işe alınırken müdahale edemediniz?

Ya da onlar teröristse, işe alınmadan önce nasıl ellerini kollarını sallaya sallaya gezebiliyorlardı?

Yoksa İBB’nin önüne paramotorla uçarak mı geldiler?

Peki, amaçlanan ne?

Kazanma şansı yüksek iki isimden biri olduklarını düşündükleri İmamoğlu’nun üzerinde siyasi yasağın kesinleşmesi ihtimalini Demokles’in kılıcı gibi sallandırıp adaylığını önlemekten mi ibaret?

Hayır…

İçişleri kaynakları, savcılığa teslim edilen İBB raporu üzerinden amaçlananı aktardı…

DEV GELİRE SAHİP İBB’YE SEÇİM ÖNCESİ ÇÖKMEK

Aldığım bilgi şu; iktidar dev bir gelire sahip olan İBB’ye seçim öncesi çökmek ve İBB’nin kaynaklarını seçim ekonomisinde kullanmak istiyor.

Bol keseden para saçabilmek için İBB’nin gelirleri adeta iştahlarını kabartıyor…

Gelirleri seçim öncesi AKP’ye hayat öpücüğü verecek İBB'ye çökmek için İmamoğlu'nu "görev suçu işledi" göstermek için gerekçe üretiliyor.

İmamoğlu’nu bir terör örgütü mensubu göstermeyeceklerine göre bu rapor üzerinden ne yapabilirler?

Bu sorunun cevabı gayet basit!

İBB Başkanı olarak terör örgütlerine yardım ve yataklıkla suçlamak…

Hazırlık bu yönde…

Sınırlarımızdan her gün sığıntı kılığında kaçak geçerken, onların içlerinde PKK’lısı, cihatçısı çeşit çeşit teröristler bulunurken İBB’de terörist arayanların terörle mücadelesi gerçekten göz yaşartıyor…