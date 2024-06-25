Soylu'nun oğlunun şirketi 3 yılda vergi ödemeden yüzde 4900 büyümüş

Düzenleme: Kaynak: Flash TV
Soylu'nun oğlunun şirketi 3 yılda vergi ödemeden yüzde 4900 büyümüş

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun oğluna ait olan şirketin, 3 yılda hiç vergi ödemeden yüzde 4900 büyüdüğü ortaya çıktı.

Eski İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu’nun oğlu Engin Levent Soylu hakkında flaş bir detay ortaya çıktı. Levent Soylu, 2021’de Esigortan Sigorta Acentelik Hizmetleri Anonim Şirketi’ni kurmuştu.

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Flash Haber’den Bora Erdin'in ulaştığı bilgilere göre, Soylu’nun oğlunun şirketinin 3 yılda hiç vergi ödemeden yüzde 4900 büyümüş.

Soylu’nun 2022’ye kadar ortağı olduğu Esigortan Sigorta Acentelik Hizmetleri Anonim Şirketi’nin son aldığı acentelik, Türkiye Varlık Fonu şirketi Türkiye Sigorta A.Ş.’ydi.

Şirketin 2022 yılında 12 sigorta şirketinden daha acentelik aldığını belirten Gazeteci Bora Erdin, ayrıca, Soylu'nun 11 Ağustos 2022'de ortak olduğu aile şirketindeki hisselerini devrederek şirketten ayrıldığını ifade etti.

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SERMAYESİ 5 MİLYON TL'YE YÜKSELTİLDİ

Yasal zorunluluktan dolayı 2024 Mart ayında sermayesini artırırken, kuruluş sermayesi 100.000 TL olan şirketin yeni sermayesi 5.000.000 TL’ye çıkarıldı.

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Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Dairesi verilerine göre, Türkiye’nin en büyük sigorta şirketlerinin acentesi olan “Esigortan Sigorta Acentelik Hizmetleri Anonim Şirketi” bugüne kadar hiç vergi ödemedi.

Erdin, bu durumun şirketin ticari faaliyetlerde bulunmadığı anlamına gelebileceğini ifade ederek, "Sermayesini 3 yılda yüzde 4900 artıran ve Türkiye’nin en büyük sigorta şirketlerinin acenteliklerini alan bir şirketin hiç vergi ödememesi dikkat çekicidir" diye konuştu.

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