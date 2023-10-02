Soylu’ya yakın olduğu iddia edilen Ebabil paylaşımları silip hesabını kapattı

Ankara’da İçişleri Bakanlığı’na yönelik gerçekleştirilen bombalı terör saldırısında 2 polis memuru hafif derecede yaralandı.

Saldırıyla ilgili soruşturma başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili yayın yasağı ve erişim engeli kararı getirdi.

‘OPERASYON’ VURGUSU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırı sonrası yaptığı açıklamada bakanlığın son dönemde gerçekleştirdiği operasyonlara dikkat çekerek, “Terörle, onların iş birlikçileriyle, zehir tacirleriyle, çetelerle, organize suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” dedi.

‘EBABİL’ SOYLU’YA SAHİP ÇIKIP ALİ YERLİKAYA’YI HEDEF ALDI

Süleyman Soylu’ya yakın olduğu iddia edilen ‘Ebabil Harekatı’ isimli trol grubu ise saldırının ‘güvenlik zafiyeti’ olduğunu belirterek Yerlikaya’yı hedef alan paylaşımlar yaptı.

Gazeteci Hande Fırat’ın paylaşımını alıntılayan Ebabil Harekatı, “İnanılmaz şeyler oluyor. ‘1 saate bu bombalı saldırının talimatını Soylu verdi’ diyecekler” mesajını paylaştı.

Sonrasında ise yine aynı hesaptan şu paylaşım yapıldı:

“Soylu’ya çay veren çaycıları tespit edip sürmekle çok meşgul olunca ülkenin tam merkezine, evinin önüne gelen teröristleri takip etmeyi ihmal ettiler. Son teröriste kadar öldürecekmiş, Yok valla, terörist kendi kendini patlattı, sana zahmet olmasın. Sen bakanlığa geri dön, Soylu’yla çalışmış bürokrat avına devam et”

HESAP KAPATILDI

Tepkiler üzerine bir açıklama daha yapan Ebabil, paylaşımları silip hesabı kapattıklarını açıkladı.

Paylaşımda, şu ifadeler yer aldı:

“Bugün Ebabil Harekatı hesabından atılan tweet kabul edilemez! Bir çok arkadaşın admin olduğu bu hesap milletimizin ülkemizin ve devletimizin hassasiyetlerine sahiptir. Alçak terör saldırısı sebebiyle sosyal medyada bizi birbirimize düşürmeye çalışan fitnecilere alet olmak en son bizim işimizdir. Bunu asla kabul etmiyor ve Ebabil hareketinin sosyal medya hesabını kapatıyoruz. Allah fitneye fırsat vermesin.”