Kültürümüzü bulup çalışmalarımıza aktarmamız gerekir

Yeniçağ: Aslen nerelisiniz? Sanata nereden geldiniz: Yeteneğiniz üzerinden mi yoksa eğitim üzerinden mi?

Yahya Perviz Tan: 1990 yılında Nahçıvan'da doğdum. Ailem yeteneğim olduğunu görüp resme yönlendirdi. 13 yaşımdan itibaren onun yanında büyüdüm, ardından üniversitede onun öğrencisi oldum.

Yeniçağ: Yüksek sanat eğitimi aldınız mı?

Yahya Perviz Tan: Nahçıvan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde okudum.

Yeniçağ: Üniversite eğitimi yaratıcılığınıza ve dünyaya bakışınıza neleri kattı?

Yahya Perviz Tan: Samimi söylemem gerekirse sanatımı geliştirme anlamında bir şeyler vermedi. Desenimi geliştirmeye çalıştım, kitaplar okudum, biraz da üniversite kültürü elde ettim. En önemlisi de buydu zaten. Ancak daha ilkokul yaşlarımdan Cavid hocamın atölyesinde öğrendiklerimin kendimi geliştirmemde müstesna rolü oldu.

Yeniçağ: Hangisi sizin için daha önemli: Çalışırken ilhamı yakalamak mı yoksa ilham geldiğinde çalışmak mı?

Yeniçağ: Yanılmıyorsam ünlü Kırgız yazar Aytmatov'un sözüdür: 'İlhamı beklersem gelmeyebilir' mealinde bir söz. Ben çalışmaya başladıktan sonra ilhamın geldiğini hissediyor ve her şeyi ona göre geliştiriyorum. Yani benim için önemli olan başlamaktır. Onun için aksatmadan her gün resim yapıyorum. İlhamı atölyemdeki sehpamın arkasında yakaladığımı ve daha sonra ilhamın beni geliştirdiğini her resmimi yaptıktan sonra hissediyorum.

Yeniçağ: Ağırlıklı olarak hangi türde çalışıyorsunuz?

Yahya Perviz Tan: Soyut figüratif.

Yeniçağ: Türkiye'de bir kısım soyut çalışan ressama eserin anlamı sorulduğunda "Siz soyuttan anlamazsınız" diye yanıt veriyorlar. Sizce de soyut anlaşılamaz bir tür müdür?

Yahya Perviz Tan: Aslında ben soyutla somut arasında çok büyük fark görmüyorum. Başlangıçta somut gibi görünen şey daha sonra soyutlaşıyor. Figürlerde hissettiğim heyecanı figürün dışına aktarmak istiyorum, onun için soyutluyorum. Kendimi daha geniş planda ifade etmek için resimlerimi soyutlaştırıyorum. Somut benim için kendimi bir tür çerçevelere hapsetmemdir. Bu duyguyu yaşamamak için soyutu tercih ediyorum. Orası benim için sonu görünmeyen ve yeteneklerimi daha cesur şekilde ifade ettiğim alandır.

Yeniçağ: Kendinizi zirvede hissettiğiniz oldu mu?

Yahya Perviz Tan: Her defasında resme amatör bir içgüdüyle başlarım. Hep heyecanla başlarım. Fırçayı elime alıp boyayı karıştırana kadar telaş oluyor. Ancak daha sonra kendinizi akışa bırakıyorsunuz. Bunu doğru saymıyorum. Tüm tablolarımda yeni bir şeyler denemek istiyorum. Sanat sonsuz bir alan olduğu için ve biz onun sonuna varamayacağımızdan dolayı "Zirveye geldim, kendi sözümü dedim, son sözümü dedim" gibi laflar bana göre değil, o tür kelimeleri kullanmam.

Yeniçağ: Eserlerinizi koleksiyoncularla hangi kanallardan buluşturuyorsunuz?

Yahya Perviz Tan: Sergileri daha uygun buluyorum. Atölyeden de resim satabilirsiniz. Ancak şans verilmesi durumunda sergiler en doğru unvandır. Müzayedeler özellikle genç ressamlar bakımından tehlikelidir. Müzayedelerde herhangi bir ressamın resmi satılmayınca koleksiyoncular onu eserleri satılmayan bir sanatçı olarak görüyor. Ben her zaman resim yapma sürecimde kendimi bunların dışında tutmuşum. Ancak eserlerimin doğru galerilerde sergilenmesini ve oradan satılmasını çok önemsiyorum. Sergilerde satılması ülkemiz açısından da önemlidir. Galeriler kendilerini bu satışlar aracılığıyla ayakta tutuyor. Onların ayakta durması bizim de ayakta durmamızdır. Çünkü bizi koleksiyoncularla tanıştıran o galerilerdir.

Yeniçağ: Türkiye'de sanat eserlerinin evlere daha fazla girmesi için neler yapılmalı? Yahşi Baraz bir keresinde bana demişti ki, sanata yaklaşım açısından Türkiye ile ABD kıyaslandığında bizim mağarada yaşadığımız görünecektir.

Yahya Perviz Tan: Türkiye zıtlıklar ülkesidir. Bir taraf sanatı hiç anlamaz. Yahşi Baraz'ın sözüdür, İstanbul'da büyük para eden bir resim Anadolu'da para etmez. Türkiye'de sanatı anlayan küçük bir kesim vardır. Resimlerin daha çok eve girmesi için eğitimin önemi büyüktür. Çocukları en küçük yaştan itibaren sanata alıştırmamız gerekir. Sanat eseri almak keyfi bir ihtiyaçtır, önce karınlarını doyurmak istiyorlar. Kendi geçimini sağlamakta zorlanan bir toplumdan resim almasını beklemek aşırı iyimserlik olurdu. Türkiye'de resim alan kitle AB ve ABD ile kıyaslandığında da ülkemiz çok aşağıda kalacak. İşte ben toplumsal zıtlıkları yakından takip ederek eserlerimde o zıtlıkları yansıtmaya çalışıyorum.

Yeniçağ: Bundan sonraki hedefiniz ne?

Yahya Perviz Tan: Kendi yaptığım eserleri daha iyi düzeye taşıyarak gerek Türkiye'de gerekse yurt dışında doğru bulduğum galerilerle çalışmak istiyorum. Bunu gerçekleştirebilmem için her şeyden önce kendimi her gün geliştirmem gerekir. Kendimi tekrarlayarak, kopyalayarak Türkiye piyasasında sıkışıp kalmak istemiyorum. Çevremdeki bazı arkadaşlarım sırf satış yapmak için aynı şeyleri tekrarlıyor. Kenardan bakan bir vatandaş olarak bundan rahatsızım. Bu durumlara düşmek istemem. Sanatı maddi kazanç kaynağı gibi görmek yerine hep öğrenerek ilerlemeyi düşünüyorum.

Yeniçağ: Türk resim sanatında örnek aldığınız veya etkilendiğiniz sanatçılar kimlerdir?

Yahya Perviz Tan: Burhan Doğançay en çok etkilendiğim sanatçıdır. Sabri Berkel ve Erol Akyavaş'ın isimlerini de zikretmem gerekir.

Yeniçağ: Kendinizi onların devamı olarak mı görüyorsunuz?

Yahya Perviz Tan: Hayır, görmüyorum. Ben sadece Türk sanatını değil dünya sanatını da örnek alıyorum. Çalışmalarımda ağırlıklı olarak kendi kültürümüzden etkileniyorum. Bu bağlamda halı ve minyatürleri çok inceliyorum. Avrupa'daki modernleşmeden önce halılarda modernleşmeyi bulabilirsiniz. Örneğin Matiss'in bazı eserlerinde perspektifi ortadan kaldırmasını halılardan aldığı düşünülebilir. Her bir sanatçı öncelikle kendi kültürünü düşünerek yaşamalıdır. Biz Monet gibi resim yapamayız, Jackson Pollock tarzı çalışmalara ihtiyacımız yoktur. Kültürümüzü bulup çalışmalarımıza aktarmamız gerekir. Kendi geleneğimizi bu yoldan modernleştirmemiz gerekir. Türkiye'nin dünya çapında tanınan az sayıda ressamının olmasını da sanatçılarımızın kendi kültürünü bilmemesiyle ilintilendiriyorum.

Yeniçağ: Bu keyifli sohbet için çok teşekkür ederim.