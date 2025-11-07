Elazığ Belediye Binası önünde 1 Ekim’de 4 kişi tarafından saldırıya uğrayan gazeteci Evren Demirdaş’a saldıran ve tutuklu yargılanan 3 sanık tahliye edildi. Demirdaş, "Bu davadan çıkan kararlar, bundan sonra gazetecilere yapılacak olan saldırıların önünü açmıştır. Şahısların kiminin adli kontrolle serbest kalması, kimilerinin tahliye edilmesi biz gazeteciler için en büyük tehdittir" dedi.

Elazığ’da Sözcü Gazetesi muhabiri Evren Demirdaş’a 1 Ekim tarihinde Elazığ Belediyesi önünde saldıran 4 kişiden 3’ü tutuklanmış, bir kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Saldırıda Demirdaş’ın burnu kırılmış, çeşitli bölgelerinde yaralanmalar meydana gelmişti. Bugün Elazığ 6. Asliye Ceza Mahkemesi ve Çocuk Mahkemesi’nde ayrı olarak yargılanan tutuklu 3 sanığın kasten yaralama suçu basit yerine basit yaralama nedeni ile tutuksuz yargılanmalarına karar verildi. 24 yaşındaki saldırgan S.Ç. Elazığ 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanırken, saldırganlardan 17 yaşındaki A.B. ve 17 yaşındaki F.G. ise çocuk mahkemesinde yargılandı.

Sanıklar duruşma sonrası serbest bırakıldı. 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dava 13 Ocak 2026’ya, Çocuk Mahkemesi’nde görülen dava ise 20 Ocak 2026’ya ertelendi.

"GAZETECİYE YAPILAN SALDIRI BASİT BİR YARALAMAYA İNDİRGENMİŞTİR"

Duruşmayı takip eden Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti (FHGC) Başkanı Serkan Gürtürk, sanıkların daha ilk duruşmada tahliye edilmesinin basın camiası adına üzücü olduğunu belirterek, bu kararın bazı kesimlerin iştahını kabartacağını söyledi. Gürtürk, şunları kaydetti:

"Bugün gazeteci meslektaşımız Evren Demirdaş’a bazı şahıslar tarafından bir saldırı gerçekleşmişti. Biz de Elazığ Adliyesi’nde görülen ilk duruşmaya katılarak meslektaşımızın yanında olduğumuzu göstermek istedik. İlk duruşmada tahliye kararının çıkması basın camiasını üzmüştür. Çünkü mahkemenin verdiği karar tahliye ile sonuçlanmıştır. Bizler bu süreçte cemiyet olarak meslektaşımızın yanında olacağız. Bu sonuç bazı kesimlerin, bazı güruhların ciddi manada iştahını kabartacaktır. Son dönemde Elazığ’da bu tür olaylar, basın mensuplarına yönelik saldırılar artmaktadır. Bunlar bizim açımızdan endişe vericidir."

"ADALETİN ER YA DA GEÇ TECELLİ EDECEĞİNE İNANIYORUM"

Saldırıya uğrayan Gazeteci Evren Demirdaş da mahkemenin kendisine saldıran gazetecilere verdiği tahliye kararının şaşırtıcı olmadığını söyledi. Tahliye kararının saldırganlara yaptıkları eylemin bir ödülü olarak verildiğini ifade eden Demirdaş, aynı zamanda bu durumun basın özgürlüğüne vurulmuş bir darbe olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Maalesef gazeteciler ülkemizde ölüm tehlikesi ile tehditlerle baş başa kalıyor. Bu davada saldırganların tahliye edilmesi kararı ile büyük bir üzüntü ve endişe duyduk. Çünkü bu karar sadece şahsıma değil aynı zamanda halkın haber alma hakkına ve basın özgürlüğüne vurulmuş bir darbedir. Gazetecilere yönelik saldırıların cezasız kalması Türkiye’de ifade özgürlüğü iklimini daha da zayıflatmakta, kamuoyunu susturma girişimini daha da cesaretlendirmektedir. Ben bugüne kadar olduğu gibi gerçeklerin peşinde koşmaya, halkın haber alma özgürlüğünü savunmaya, mesleki sorumluluğumu da yerine getirmeye devam edeceğim. Adaletin er ya da geç tecelli edeceğine inanıyorum."