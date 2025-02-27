Sözcü TV sunucusu Öcalan açıklamasının o anını yayınlamadı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Sözcü TV sunucusu Serap Belovacıklı, Ahmet Türk’ün, terörist başı Abdullah Öcalan’ın mektubunu Kürtçe okuduğu anları ekrana vermedi.

İmralı Heyeti, terör örgütü elebaşı Öcalan ile görüşmesinin ardından beklenen çağrı metnini okudu. Önce Kürtçe sonra Türkçe okunan metinde Öcalan, PKK'nın silah bırakmasını istedi. Öcalan, "Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" dedi.

Sözcü TV sunucusu Serap Belovacıklı, ise o anları izleyicilerine aktarırken Ahmet Türk'ün Kürtçe konuşmasını ekrana vermedi.

Sunucu Belovacıklı “Yapılan açıklamayı, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu topraklarda, Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde konuşulan resmi dil olarak Türkçe yaptıklarında ekrana getireceğiz. Kürtçe’yi kimse de anlamadığı için vermiyoruz.” dedi.

Sözcü TV sunucusunun tavrı sosyal medyada çok paylaşıldı.

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