Sözcü TV’de Mart 2023’ten bu yana kanalda GYY görevini üstlenen Özgür Çakmakçı veda ettiğini duyurdu. Sözcü TV’de ayrılıkların Özgür Çakmakçı ile sınırlı kalmayacağı, aralarında üst düzey isimlerin ve ekran yüzlerinin bulunduğu yaklaşık 14 ismin daha kanala veda edeceği iddia edildi.

Vedasını çalışma arkadaşlarına attığı mesajla duyuran Özgür Çakmakçı, şu ifadeleri kullandı:

“Çok sevgili Sözcü TV Ailesi, çalışma arkadaşından çok daha yakın hissettiğim dostlar;

3 yıla yakındır birlikte yürüdüğümüz yolun sonuna geldik. Profesyonel hayatta başlangıçlar ve bitişler çok doğaldır, bugün de bunlardan birini yaşıyoruz.

Sözcü TV'nin bebekliği, gençliği ve olgunluğuna hep birlikte şahit olduk, çok önemli bir yayıncılık başarısına imza attık . Sayenizde bu kısa sürede ülkenin en güvenilir televizyon markalarından biri olduk. Reytinglerde hiçbir televizyonun bu kadar kısa sürede başaramadığı yerlere geldik, tüm haber kanalları içinde zirvedeyiz . Dijital mecralarda yine haber kanalları içinde en çok izlenen ve maddi gelir elde eden Sözcü TV oldu. Bütün siyasi baskılara, haksız rekabete, karartmalara ve ekonomik zorluklara rağmen hep büyüdük. Televizyonun marka değerini hep birlikte yükselttik. Onlarca ceza yedik ama kimse yaptığımız haberleri yalanlayamadı, yılmadık .

Siz de doğru bildiğinizi cesaretle söylemekten geri durmadınız. Bağımsız gazetecilik ve yayıncılık yapmanın hiç bu kadar zor olmadığı bir dönemde hepiniz yaptığınız işlerle parladınız, ülkeye umut oldunuz. Sağolun.

Siz olmasaydınız ne bu marka ne de bu başarılar olurdu. Sizinle çalışmak bir onurdu. İyi ki varsınız.

Bugün itibariyle Sözcü Tv Genel Yayın Yönetmenliği görevinden ayrılıyorum. İstemeden kalbini kırdığım birileri varsa kusura bakmasın. Plazalar değil ama sokaklar bizim, elbet kavuşur, konuşuruz.

Bu yolun sonuna geldik ama yolculuk elbette başka yollarda devam edecek. Kalın sağlıcakla...”

ÖZGÜR ÇAKMAKÇI KİMDİR?

Özgür Çakmakçı daha önce TRT, Kanal D ve Show Tv Haber merkezlerinde çalıştı. Özgür Çakmakçı, 2010 yılından 2022 yılına kadar Fox Haber Merkezi’nde Haber Müdürlüğü yaptı. Mart 2023'te Sözcü TV'de Haber Koordinatörlüğü görevine getirilen Özgür Çakmakçı, Alişer Delek'in ayrılığının ardından GYY olarak atandı ve görevine Aralık 2025’e kadar devam etti. Çakmakçı'nın yeni adresi henüz bilinmiyor.