Sözcü'de şok ayrılık! Ünlü yazar veda etti

Ünlü gazeteci Aytunç Erkin bugünkü köşe yazısında, Sözcü'ye veda ettiğini duyurdu.

"Veda" başlıklı yazısında ayrılığını açıklayan Erkin,"18 Kasım 2013'te girdiğim SÖZCÜ Gazetesi'nden bugün ayrılıyorum. Çok badireler atlattık... Gazeteye yapılan operasyona karşı verdiğim mücadele gazetenin arşivinde duruyor ve bu yüzden de gururluyum. Başta; editörlüğümden köşe yazarlığına geçiş sürecinde desteğini benden eksik etmeyen sevgili Metin Yılmaz ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bugün gazeteyi yöneten sevgili Kenan Kurtkaya ve ekibine de başarılar diliyorum. Görüşmek üzere ey okur!" ifadelerini kullandı.