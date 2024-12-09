Sözcü TV'de şok gelişme: Genel Yayın Müdürü Alişer Delek istifa etti

Sözcü gazetesinde yaşanan yaprak dökümü televizyonu da vurdu. Sözcü TV’de 8 Mart 2023 tarihinden beri Genel Yayın Müdürü olarak görev yapan Alişer Delek kanalla yollarını ayırdı.

Delek, 1 Mart 2023 tarihinde yayın hayatına adım atan Sözcü TV'nin kuruluş aşamasında teknik ve idari süreci yönetmiş, ilk Genel Yayın Yönetmeni Yılmaz Özdil'in ayrılığının ardından da Genel Yayın Müdürlüğü görevine getirilmişti.

Fatih Portakal'ın 14 milyon lira maaş aldığının ortaya çıkması nedeniyle huzursuzluğun yaşandığı kanalda Alişer Delek'in de şirket sahibi Burak Akbay ile sorunlar yaşadığı ve bu nedenle bir süre önce Whatsapp gruplarından ayrıldığı kulislerde konuşuluyordu.

Alişer Delek, kanalla yollarını ayırdığını az önce çalışma arkadaşlarına attığı şu mesajla duyurdu:

"Kararı almam 5 dakika sürdü ama veda mesajının bu kadar zor olacağını tahmin etmemiştim. :) Gözünüze bakıp konuşmak zor geldi… El arabasıyla bilgisayarlarını taşıdığım, stüdyo duvarlarını taktığım günler geldi aklıma. Ve tabii hepinizle beraber medya tarihinde görülmemiş başarımız. Önce kendinize sonra Sözcü’ye çok iyi bakın. Sektörün gördüğünüz görebileceğimiz en temiz kurumu burası. Ama ben yoruldum :) Benim için dinlenme, yeni projeler üretme ve yeni başarılara yelken açma vakti. Kalın sağlıcakla…"

ALİŞER DELEK KİMDİR?

1980, Diyarbakır doğumlu olan Alişer Delek, haberciliğe 2000 yılında dış haberler servisinde başladı. Sırasıyla Star TV, CNN TÜRK, TRT, Al Jazeera Türk, yeniden CNN Türk ve Haber Global'de çalıştı. Haber merkezlerinde muhabir, editör, haber müdürü olarak çalışan Alişer Delek, TRT için bir yıl Atina, bir yıl da Tahran'da görev yaptı.

Daha sonra Türkiye'ye dönerek Al Jazeera Türk'ün kuruluş aşamasında görev aldı. Burada önce editörlük sonra da haber müdürlüğü görevlerinde bulundu. Buradan ayrıldıktan sonra CNN Türk'te planlama editörü olarak çalıştı ve Eylül 2018'de Haber Global ile anlaştı.

Haber Yayın Yönetmenliği ve Genel Yayın Yönetmen Yardımcılığı görevlerinde bulunan Delek, Mart 2020'de kanalla yollarını ayırmıştı.

Eylül 2020’de Sözcü Grubu’nda çalışmaya başlayan Alişer Delek, 8 Mart 2023’ten itibaren Sözcü TV’nin Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.