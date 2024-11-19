Sözcü TV'de üst düzey ayrılık! Yaprak dökümü devam ediyor...

Sözcü TV’den bir ayrılık haberi daha geldi. MedyaRadar’da yer alan habere göre, bir bir istifa eden editörlerden sonra şimdi de kanalın Yurt Haberler Müdürlüğü görevini üstlenen ve Ana Haber bülteni öncesi yayınlanan 3. Sayfa programını hazırlayıp sunan Damla Turgutlu Soybaş, kanalla yollarının ayrıldığını açıkladı.

"YENİ YIL KAPIDA YEPYENİ UMUTLAR İLE...”

Damla Turgutlu Soybaş şu sözlerle Sözcü TV’ye veda etti, “Merhaba, bu kez benden haber ile geldim. Yaklaşık iki yıldır çalıştığım Sözcü TV'den kendi isteğim ile ayrıldım. Sosyal medya hesabım kilitli ve günlerdir gönderilen mesajları yeni fark ettim, kalbime dokundu. Göremeyince hasta olduğumu düşünüp bitki çayı, Ihlamur yollamak isteyenler bile olmuş... Midemde kelebekler uçtu. Samimiyet böyle bi'şey işte geçiyor bir camdan kilometrelerce öteye. Yeni yıl kapıda yepyeni umutlar ile...”

DAMLA TURGUTLU SOYBAŞ KİMDİR?

Marmara Üniversitesi İletişim fakültesi mezunu olan Damla Turgutlu Soybaş, mesleğe 2005 yılında Kanal D Haber’de stajyer olarak adım attı.

Mehmet Ali Birand’ın son öğrencisi olan Damla Turgutlu Soybaş, 2007 yılında Kanal D Haber kadrosunda muhabir olarak çalışmaya başladı.

Kameraman Mustafa Soybaş ile evli olan tecrübeli gazeteci aynı zamanda eski Yeşilçam oyuncusu Ahmet Turgutlu, nam-ı diğer Ahmet Kostarika’nın torunudur.

Deneyimli muhabir uzun yıllar çalıştığı Kanal D ile Mayıs 2018'de yollarını ayırmıştı. Daha sonra Haber Global'de çalışmaya başlamıştı. Ardından Habertürk’te görev alan Damla Turgutlu Soybaş, kariyerine Sözcü TV’de Yurt Haberler Müdürü olarak devam etti. Yeni adresi ise henüz bilinmiyor.