Sözcü’de büyük atama! Müdür kovuldu yerine gelen isim belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Medya Radar
Sözcü’de büyük atama! Müdür kovuldu yerine gelen isim belli oldu
Sözcü Medya Grubu’nda önemli bir yönetim değişikliği yaşandı.

Sozcu.com.tr’nin yeni genel müdürü, bir kurum içi atama ile belirlendi. Daha önce 12 yıl boyunca, son 4 yılını Genel Yayın Yönetmeni olarak geçiren İsmail Şahin, bu sabah itibarıyla şirketle yollarını ayırdı.

Bu gelişmenin ardından, Sözcü Medya Grubu sahibi Burak Akbay tarafından bir atama yapıldı. Yeni genel müdürün kim olduğu, şirket çalışanlarına Genel Müdür Mustafa Asım Akgül tarafından ilan edildi.

Buna göre, Sözcü TV’nin Genel Müdürü Alişer Delek, artık Sozcu.com.tr’nin de genel müdürü olarak görev yapacak.

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Atama ile ilgili yapılan resmi açıklama şöyle:

"Değerli çalışma arkadaşlarım, Kurumumuzda Sözcü TV Genel Müdürü olarak görev yapan Alişer Delek, bugün itibariyle Sozcu.com.tr'nin de Genel Müdürü olarak atanmıştır. Kendisine başarılarının devamını dilerim"

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ALİŞER DELEK KİMDİR?

Alişer Delek, 1999 yılında İstanbul Üniversitesi’nin Felsefe Bölümü’ne başladı ve mesleki kariyerine 2000 yılında Kanal 6 Televizyonu’nda Dış Haberler bölümünde stajyer olarak adım attı. Üç ay sonra kanalın sahibi değiştiğinde, Star Televizyonu’nda çalışmaya başladı. 2003 yılında, Irak’ın işgal edildiği gün, CNN Türk’te göreve başlayan Delek, burada Kosova, Kuzey Irak ve Kıbrıs’taki gelişmeleri raporladı ve Türkiye’deki Ergenekon Davası ile İstanbul’daki 1 Mayıs olaylarını takip etti.

2009 yılında CNN Türk’ten ayrılarak One Haber Ajansı ile anlaşarak TRT Türk’ün Atina Temsilciliği’ne atandı. Bir yıl Atina’da görev yaptıktan sonra, 2010 yılında TRT Türk’ün Tahran Temsilciliği’ne geçti. 2011’de Al Jazeera Türk’e katılan Delek, burada haber müdürü olarak görev aldı ve 2015 yılında ayrıldı. Geçtiğimiz yıl Mart ayından bu yana, Sözcü TV’nin genel müdürlüğünü üstlenmiştir. Ayrıca, Delek Kürt sorunu, derin devlet ve asker-siyaset ilişkisi gibi konularda yazılarıyla ve televizyon programlarıyla tanınmaktadır.

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