Sözcü'de Fatih Portakal krizi!

Fatih Portakal'ın bugün Sözcü TV'deki ana haber bültenine çıkmaması soru işaretlerini beraberinde getirdi.

Sözcü TV'de ana haber bültenini sunan Fatih Portakal, emeklilik kararı aldığını ve Haziran ayında ekranlara veda edeceğini açıklamıştı.

Gazeteci Barış Pehlivan hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle eleştirilerin hedefi haline gelen Portakal, şimdi ise hem televizyon hem de YouTube yayınlarını sonlandıracağını duyurmuştu.

Fatih Portakal'dan flaş karar. 'Benim için yolun sonu'

FATİH PORTAKAL SÖZCÜ TV'DEN AYRILDI MI?

Fatih Portakal aldığı sürpriz bir kararla medya dünyasına veda edeceğini açıklamıştı.

Sözcü TV'de ana haber bültenini sunan Fatih Portakal, Haziran ayında ekranlardan tamamen çekileceğini duyurmuştu.

Portakal, açıklamasında, artık televizyon ekranlarında ve dijital medyada yer almayacağını belirterek, emekli olacağını da sözlerine eklemişti.

"PLANLANMIŞ SEYAHAT"

Gazeteci Orhan Uğuroğlu'nun Sözcü TV'den edindiği bilgiye göre, ünlü ekran yüzünün daha önceden planlanmış bir seyahatinin olduğu ve bu yüzden ekranda olmadığı belirtildi.