Sözcü'de kan kaybı devam ediyor! Ünlü yazar da veda etti

Sözcü gazetesinin 17 yıllık Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz’ın istifasının ardından, birçok isim gazeteden ayrılmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda Sözcü yazarı Aytunç Erkin, Soner Yalçın ve Sözcü Grubu'nun bir diğer gazetesi olan Korkusuz yazarı usta gazeteci Ümit Zileli de gazeteye veda etmişti.

Son olarak ayrılığını duyuran köşe yazarı Deniz Zeyrek, veda yazısında "Bana Sözcü'de altı yıl çalışma fırsatı sunduğu için 'Teşekkürler Hayat' diyorum" dedi.

Zeyrek yazısında şu ifadelere yer verdi:

Bütün kalbimle yazıyorum:

Geçen o altı yıl içinde kendimi bu büyük Sözcü ailesinin bir ferdi olarak hissettim.

Meslek hayatımın en özgür günlerini yaşadım.

Katıldığım TV programlarında, konferanslarda, söyleşilerde, toplantılarda ismimin önüne 'Sözcü Yazarı' ifadesinin konulmasından gurur duydum.

Birlikte çalıştığım büyük gazetecilerin rehberliği yolumu aydınlattı.

Çok kıymetli dostlar edindim.

Beni bu büyük camiayla buluşturan Sözcü Gazetesi'nin sahibi Burak Akbay'a, gönül rahatlığıyla "dostlarım" diyebileceğim meslektaşlarıma ve en önemlisi beni bağrınıza bastığınız için siz Sözcü okurlarına teşekkür ediyorum.

Bir de bana Sözcü'de altı yıl çalışma fırsatı sunduğu için 'Teşekkürler Hayat' diyorum.

Başka mecralarda görüşmek dileği ile...

Her zaman gerçekle ve sevgiyle kalın."