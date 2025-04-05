Sözcü'de şok! Ünlü yazar Erdoğan'ı öve öve bitiremedi... Keskin yazılarıyla en sert muhalefeti yapıyordu...

Muhalefetin en keskin yazarlarından biri olan Emin Çölaşan, bugünkü yazısında AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı öve öve bitiremedi. Bayram ikramiyelerindeki bin liralık artışa emir veren Erdoğan’a Çölaşan, “Büyük devlet adamına teşekkür borçluyuz. Türkiye onunla gurur duyuyor” ironisinde bulundu.

ERDOĞAN BİN LİRA ARTIRDI, MUHALİF YAZARDAN ÇARPICI ÖVGÜ GELDİ

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla bayram ikramiyeleri 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılmıştı. Ancak emekli ikramiyelerindeki bin liralık fark bayramdan sonra ödendi. Bu artış oranı ise pek çok emekliyi açlık sınırı karşısında mutlu etmedi. Artışa tepkiler gelirken, Muhalefetin en keskin yazarı Emin Çölaşan'dan çarpıcı övgü geldi.

“TÜRKİYE ONUNLA GURUR DUYUYOR”

Sözcü Yazarı Emin Çölaşan, bin liralık yasal emekli ikramiyesini üç bin liraya çıkaran emri veren Erdoğan’a “Büyük devlet adamına teşekkür borçluyuz. Türkiye onunla gurur duyuyor” övgüsünde bulundu.

“CUMHURBAŞKANIMIZA VE BAHÇELİ’YE BÜTÜN EMEKLİLER ADINA TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Yazısının sonuna doğru ise Çölaşan, ironiye devam ederek, “Aldığı kararlarla memleketin 14 milyon emeklisini rahata ve huzura kavuşturan sayın Cumhurbaşkanımıza ve onun kayıtsız şartsız destekçisi olarak görev yapan sayın Devlet Bahçeli’ye bütün emekliler adına ve her şey için teşekkür ediyoruz” değişik bir tepkiye imza attı.