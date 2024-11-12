Sözcü'de yaprak dökümü devam ediyor! Gazeteden sonra televizyonda da ayrılık...

Düzenleme: Kaynak: Medyaradar
Sözcü'de yaprak dökümü devam ediyor! Gazeteden sonra televizyonda da ayrılık...

Sözcü gazetesinde yaşanan yaprak dökümü televizyonu da vurdu. Sözcü TV’de üst düzey ismin kurumdan ayrılacağı iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

Medya dünyasında son zamanlarda dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Sözcü gazetesinin 17 yıllık Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz’ın istifası sonrası, birçok isim de gazeteden ayrıldığını duyurmuştu.

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, Soner Yalçın, Sözcü Grubu'nun bir diğer gazetesi olan Korkusuz yazarı usta gazeteci Ümit Zileli kurumdan ayrılırken, üç ismin de Metin Yılmaz’ın genel yayın yönetmenliğini yapacağı ‘Nefes’ gazetesinde yazmaya başlayacağı ortaya çıkmıştı.

Medyaradar Keskin Kalem isimli yazarın köşesinde yazdığı bilgilere göre ise, ‘Sözcü gazetesinin yanı sıra TV’de de sarsıntılar yaşanıyor.

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Ebru Baki

Televizyonda ana haber sunucusu Fatih Portakal’ın 14 milyonluk maaşının yarattığı depremin artçılarının sürdüğünü belirten yazar, “Maaşı duyup kazan kaldıran ekran yüzlerinden biri Ebru Baki’ydi. Ancak Baki maaşında yapılan zamla bir şekilde ikna edilmiş ve kalmıştı. Fakaaatttt keskin kulaklarıma gelen bilgilere göre Baki bu kez ayrılığı kafasına koymuş. Anlaştığı yer ise TV100.” ifadelerini kullandı.

ALİŞER DELEK AYRILIYOR MU?

Sözcü TV Yayın Yönetmeni Alişer Delek’in şirket sahibi Burak Akbay ile problem yaşadığını iddia eden yazar, Delek’in kanalın tüm WhatsApp gruplarından çıktığını söyledi.

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Sözcü TV Yayın Yönetmeni Alişer Delek

Delek’in ‘’Çok yoruldum ve biraz izne çıkıyorum’’ dediğini ifade eden yazar, şunları aktardı: “Patron Akbay ve Delek arasında büyük bir restleşme yaşanıyor. Çünkü Akbay Medya Grup Başkanlığı pozisyonuna Mehmet Y. Yılmaz’ı atamak istiyor. İddia o ki grup başkanlığı koltuğuna oturmak isteyen Delek patronaja büyük bir rest çekmiş. Ya o koltuğa geçerim, ya da giderim. Bu kanalı ben kurdum, kimseye hakkımı yedirmem demiş. Ve izindeyken de ne hikmetse birden bire ‘’Delek ekibiyle birlikte Ekol TV’ye gidiyor’’ dedikoduları ortalıkta dolaşmaya başlamış”

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