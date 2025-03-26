Sözcü’nün ünlü ekran yüzüne RTÜK’den şok ceza! Gerekçe bebek katilinin mektubu mu?

Sözcü TV sunucusu Serap Belovacıklı'nın dün ekranda olmaması dikkat çekmişti. Belovacıklı, ekranda olmamasına ilişkin, "RTÜK, 5 hafta ekran cezası verdi. Bu nedenle bir süre yokum” dedi.

KÜRTÇE METNİ YAYINA VERMEMİŞTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile başlayan çözüm süreci teröristbaşının silah bırakma çağrısı ile son bulmuştu. Bebek katili Öcalan’ın çağrı mektubu televizyonlardan Kürtçe olarak verildi. Ancak, Sözcü TV sunucusu Serap Belovacıklı, ‘Türkiye’nin resmi dili Türkçe’ diyerek kürtçe metni yayına vermeyerek büyük takdir toplamıştı. Belovacıklı’ya ise bazı kesimler tarafından da tepkiler gelmişti.

RTÜK 5 HAFTA EKRAN CEZASI VERDİ

Dün ise ünlü ekran yüzü Serap Belovacıklı RTÜK’ten gelen ekran cezasını X hesabından açıkladı. Belovacıklı, "Arkadaşlar herkese cevap veremiyorum, buradan yazayım. RTÜK, 5 hafta ekran cezası verdi. Bu nedenle bir süre yokum. Soran herkese çok teşekkürler. Bu elbette bizi yıldırmaz" dedi. Belovacıklı’ya gelen ceza Kürtçe metni vermemesinden kaynaklı mı sorusunu akıllara getirdi.