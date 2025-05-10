Sözde başbakan özel kuvvetlerden kaçtı: Bosna-Hersek'te sular durulmuyor

Brčko Bölgesi özel polis birimlerinin 9 Mayıs gecesi Višković’i tutuklamak amacıyla pusu kurduğu bildirildi. Ancak Višković, resmi konvoyda bulunmadığı için yakalanamadı.

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Yerel kaynaklar, başbakanın operasyon planından önceden haberdar olmuş olabileceğini ve güzergâhını helikopterle değiştirerek güvenlik güçlerinden kaçtığını öne sürdü. Operasyona 50’den fazla özel harekât polisinin katıldığı, bölgede iki ambulans aracının da hazır bekletildiği öğrenildi.

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Polis ekipleri, Višković’in koruma ekibinde yer alan sürücüler ve güvenlik görevlilerinin kimliklerini kontrol etti. Ancak Višković hiçbir araçta bulunamadı. Brčko Bölgesi Polis Müdürü Goran Pisić, konuyla ilgili yaptığı kısa açıklamada, "Şu an için hiçbir yorumum yok" dedi. Polis yetkilileri de olay hakkında resmi açıklama yapmaktan kaçındı.

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Bu gelişme, Bosna-Hersek Yüksek Mahkemesi'nin 17 Mayıs’ta Višković, Milorad Dodik ve Nenad Stevandić hakkında verdiği tutuklama kararının ardından yaşandı. Mahkeme, bu üç ismin Bosna-Hersek Savcılığı’nın ifadeye çağrısına uymamaları üzerine haklarında tutuklama emri çıkarmış ve merkezi düzeyde arama başlatmıştı.

Olayın yankıları bölge genelinde büyük dikkat çekerken, Bosna-Hersek’teki siyasi tansiyonun daha da yükselebileceği değerlendiriliyor. Višković’in yerinin hâlâ tespit edilemediği bildirildi.