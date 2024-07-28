Sözde din adamı ada satın almak için 127 milyon lira bağış topladı. Korkunç planı ortaya çıktı

Kuveyt’ten kaçarak İngiltere’ye yerleşen sözde din adamının korkunç planı ortaya çıktı. Şiiler ve Sünniler arasında mezhep savaşı çıkarmayı amaçlayan Yaser el-Habib, İskoçya’da ada satın alarak burada sözde şeriat devleti kurmak için çalışıyor. El Habib, ada satın almak için 3 milyon sterlin (Yaklaşık 127 milyon 202 bin lira) para topladı.

Yaser el-Habib adlı sözde din adamı yaklaşık 20 yıl önce Kuveyt’ten kaçarak İngiltere’de sığınmacı oldu. El Habib, İngiltere’nin Güney Buckinghamshire bölgesinde bir köyde etrafındaki müritleriyle birlikte yaşıyor. Sözde din adamının etrafındakilerin köyde askeri eğitim aldığı belirtiliyor.

Şii olan El Habib, nefret dolu fikirleriyle biliniyor. El Habib, Sünnilere hakaret ettiği gerekçesiyle Kuveyt’te 3 ay hapis yatmıştı.

Sadece Arapça vaaz veren sözde din adamının İngiltere’deki 400 bin Şii’nin yanı sıra dünya genelinde de çok sayıda takipçisi bulunuyor. El Habib, kurduğu gruba ‘Mehdi Hizmetkarları Birliği’ adını verdi.

El Habib, Hamas’ın İsrail’e 7 Ekim’de yaptığı saldırı ile ilgili “Aramızda Siyonist düşmanın intikamını almaktan kim hoşlanmaz? Hepimiz bu haberle cesaretlendik” demişti. Ancak Hamas ile ilgili dikkat çeken iddialar sıralamıştı. Sözde din adamı ayrıca Suudi Arabistanlı yöneticilerin ve din adamlarının öldürülmesini talep etti.

SÖZDE DEVLET KURMAK İÇİN ADA ALMAK İSTİYOR

Aşırı fikirleri bilinen ve Şiiler ile Sünniler arasında savaş çıkarmak isteyen sözde din adamının planı duyanları şaşkına çevirdi. El Habib, sözde şeriat devleti kurmak için ada satın almaya çalışıyor. El Habib, İskoçya’ya bağlı Torsa adasını satın almak için takipçilerinden 3 milyon sterlin (Yaklaşık 127 milyon 202 bin lira) para topladı. El Habib, kurduğu TV kanalı aracılığı ile takipçilerine seslenerek bağış toplamaya devam ediyor.

El Habib, kuracağı sözde şeriat devletinin Şiiler için bir ‘vatan’ olacağını iddia ediyor. El Habib, burada kendi ordusunu, camisini ve hastanelerini kurmayı amaçlıyor.

Bazı İngiliz milletvekilleri sözde din adamının bağış topladığı TV kanalını kapatmak için harekete geçse de başarılı olamadı. El Habib’in adayı satın almak için üst düzey görüşmeler yaptığı öğrenildi. El Habib, kuracağı sözde devlete dünyanın her yerinden Müslümanların gelebilmesi ve ‘Yeni vatanlarında’ yaşayabilmeleri için vize almalarını kolaylaştırmak amacıyla hükümetler ile görüşeceğini söylüyor.

SÖZDE DİN ADAMININ ALMAK İSTEDİĞİ ADA NEREDE?

Yıllardır İngiltere’de yaşayan ve aşırılıkçı fikirleriyle bilinen sözde din adamının almak istediği Torsa adası İskoçya’da Slate adalarının bir parçası durumunda. 50 yıldan uzun süredir bir yerleşimin görülmediği adada sadece bir çiftlik evi bulunuyor.