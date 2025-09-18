Sözde Ermeni Soykırımı Fiili Müslüman Soykırımı

Dünya yıllarca Türkiye’yi olmayan bir suçun faili gibi gösterdi.

31 ülkede, 166 adet Ermeni Soykırımı anıtı dikildi.

Sözde “Ermeni Soykırımı” adı altında, hayali bir tarih kurgusu üzerinden tek bir tarihi belge gösterilmeden, Türkiye’nin açtığı Osmanlı Arşivleri incelenmeden Türkiye onlarca ülkede anıtlarla ve parlamento kararlarıyla suçlandı.

Bugün ise Gazze’de dünya insanlığının gözünün önünde fiili bir Müslüman soykırımı yaşanıyor.

Yarısı kadın ve çocuk olmak üzere 60 bin Müslüman Amerika’nın, Avrupa ülkelerinin adeta desteklemesi sonucu şehit edildi.

Soykırım ve işgal gözü dönmüş eli yüzü kanlı, beyni katliama çalışan Netanyahu’nun emriyle İsrail ordusu karadan da işgale başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a soruyorum:

Madem savaş açılmıyor, neden psikolojik ya da soğuk savaş başlatılmıyor?

Türkiye neden; Gazze Soykırımı Anıtı dikmiyor?

Sözde müttefik Amerika bile Sözde Ermeni Soykırımı’nı tanırken, Türkiye neden Netanyahu’nun suçunu tarihe kazımıyor?

Onlarca ülke 1915 olaylarını haksız, hukuksuz şekilde sözde soykırım olarak tanıdı.

Bugün Ermeni diasporasının girişimiyle dünyanın dört bir yanında Türkiye aleyhine yüzlerce anıt dikildi.

Ama Gazze’deki gerçek fiili soykırım için tek bir Batılı başkent bile İsrail’e yaptırım uygulamıyor.

Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanına Davos’ta “One Minute!” tokadı attı.

İsrail’in Müslüman Gazellilere yaptığı soykırımı “One Minute!” söyleminden çok daha etkili kınanmak istiyorsa Erdoğan;

Türkiye’nin başkent Ankara’ya Gazze Soykırımı Anıtı dikmelisin.

Türkiye, 7 Ağustos 2024’te Uluslararası Adalet Divanı’na (ICJ) Güney Afrika’nın İsrail’e açtığı soykırım davasına Soykırım Sözleşmesi’nin 63. maddesi uyarınca resmen müdahil olduğunu bildirdi.

TBMM, 29 Ağustos 2025’te olağanüstü toplandı.

İsrail’in Gazze’de yürüttüğü saldırıları “soykırım” olarak tanımlayan karar iktidar ve muhalefetin tek yumruk olması ve oybirliği ile kabul edilmesi sonucu şöyle açıklandı:

“İsrail’in Filistin halkına yönelik katliamların ve son olarak Gazze’de kıtlığın bir imha silahı olarak kullanılmasının soykırım suçu teşkil ettiğini vurguluyoruz.”

O halde, Türkiye öncü olmalı;

Uluslararası yarışma ile bir Gazze Soykırımı Anıtı tasarlanmalı ve başkent Ankara’ya dikilmeli.

Yarışmayı kazanan sanatçıya vaat edilen 50 milyon dolar ödül ise insani yardım şartıyla Gazze’ye gönderilmeli.

İsrail’e karşı uluslararası alanda psikolojik soğuk savaş araçları devreye sokulmalı: diplomatik, ekonomik, kültürel boyutta izolasyon kampanyası başlatılmalı.

Hayali Ermeni Soykırımı üzerinden Türkiye onlarca yıl suçlandı.

Diyelim ki Erdoğan, Gazze Soykırım Anıtı çağrıma da sessiz kaldı.

O halde CHP lideri Özgür Özel’e ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a çağrı yapıyorum.

Gazze Soykırım Anıtı dikmek Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisi CHP’ye düşer.

Değerli okurlarım,

