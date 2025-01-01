Sözde Filistin’e destek mitingiydi… İsrail’i protesto etmek isteyenleri gözaltına aldılar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

İsrail'in Filistin'deki katliamını Galata Köprüsü’nde protesto etmek isteyen binlerce kişi, bir araya geldi. Yürüyüşte İsrailli şirketleri protesto etmek isteyen bir grup ise, polisin engellemesiyle karşı karşıya kaldı. Olayda, 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Galata Köprüsü'nde, İktidara yakın dernek ve vakıfların oluşturduğu "Milli İrade Platformu" tarafından Gazze'ye destek amacıyla bir miting düzenlendi. Etkinlikte, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi sıfatıyla bir konuşma yaptı.

Miting sırasında, İsrail merkezli şirketlere yönelik protestolar engellendi. “Siyonizme Silah Taşıyan Katil Zim Katil Maersk Türkiye'den Defol!” yazılı bir pankartla alana girmek isteyen bir grup, polis tarafından durduruldu. Grup üyeleri gözaltına alınırken, olay mitingde tansiyonları yükseltti.

ggmq4nwxcaal1qf-7wbd.webp

"GALATA TİYATRONUZUN GERÇEK YÜZÜ ORTAYA ÇIKTI"

Haydarpaşa Limanı'nda, Gazze'ye insani yardım götürmek üzere hazırlanmış ancak Ulaştırma Bakanlığı tarafından hareketine izin verilmeyen "Vicdan Gemisi" için başlatılan Özgürlük Nöbeti'nin sözcüsü Hüseyin Kılıç, gözaltı olayına tepki gösterdi. Gözaltına alınan arkadaşlarının görüntülerini paylaşan Kılıç, şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlarımız gözaltına alındı. ZİM ve Maersk şirketlerini korumak size mi düştü! 'Sizin pankartınıza saygımız sonsuz' dendikten sonra arkadaşlarımız sırf alana bir pankart sokmak istedikleri için gözaltına alındılar. Galata tiyatronuzun gerçek yüzü böylelikle ortaya çıktı. Süslü püslü romantik cümlelere ihtiyacımız yok. Somut adım atın ve siyonist sermayeyi korumaktan vazgeçin. Arkadaşlarımızı serbest bırakın!"

Mitingde yaşanan bu gerginlik, sosyal medyada geniş yankı bulurken, protestocu grubun gözaltına alınması tartışmalara yol açtı. Miting organizatörlerinden ise konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Son Haberler
Kayıp adamın otomobili ormanda çamura saplanmış bulundu
Kayıptı, aracı çamura saplanmış bulundu
Hadise'nin Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı! Sosyal medyayı ikiye böldü
Hadise'nin Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı! Sosyal medyayı ikiye böldü
Erzurum’da eksi 25 derecede HES göleti buz tuttu
Eksi 25 derecede gölet buz tuttu
Iğdır'da nesli tükenmekte olan yaralı puhu kuşu tedavi altında
Iğdır'da nesli tükenmekte olan yaralı puhu kuşu tedavi altında
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği normale döndü
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği normale döndü