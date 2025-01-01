Sözde Filistin’e destek mitingiydi… İsrail’i protesto etmek isteyenleri gözaltına aldılar

İstanbul Galata Köprüsü'nde, İktidara yakın dernek ve vakıfların oluşturduğu "Milli İrade Platformu" tarafından Gazze'ye destek amacıyla bir miting düzenlendi. Etkinlikte, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi sıfatıyla bir konuşma yaptı.

Miting sırasında, İsrail merkezli şirketlere yönelik protestolar engellendi. “Siyonizme Silah Taşıyan Katil Zim Katil Maersk Türkiye'den Defol!” yazılı bir pankartla alana girmek isteyen bir grup, polis tarafından durduruldu. Grup üyeleri gözaltına alınırken, olay mitingde tansiyonları yükseltti.

"GALATA TİYATRONUZUN GERÇEK YÜZÜ ORTAYA ÇIKTI"

Haydarpaşa Limanı'nda, Gazze'ye insani yardım götürmek üzere hazırlanmış ancak Ulaştırma Bakanlığı tarafından hareketine izin verilmeyen "Vicdan Gemisi" için başlatılan Özgürlük Nöbeti'nin sözcüsü Hüseyin Kılıç, gözaltı olayına tepki gösterdi. Gözaltına alınan arkadaşlarının görüntülerini paylaşan Kılıç, şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlarımız gözaltına alındı. ZİM ve Maersk şirketlerini korumak size mi düştü! 'Sizin pankartınıza saygımız sonsuz' dendikten sonra arkadaşlarımız sırf alana bir pankart sokmak istedikleri için gözaltına alındılar. Galata tiyatronuzun gerçek yüzü böylelikle ortaya çıktı. Süslü püslü romantik cümlelere ihtiyacımız yok. Somut adım atın ve siyonist sermayeyi korumaktan vazgeçin. Arkadaşlarımızı serbest bırakın!"

Mitingde yaşanan bu gerginlik, sosyal medyada geniş yankı bulurken, protestocu grubun gözaltına alınması tartışmalara yol açtı. Miting organizatörlerinden ise konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.