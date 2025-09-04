Sözde şeyhin mal varlığı dudak uçuklattı! Herkes onu konuşuyor

Dolandırıcılar vatandaşları 'din' üzerinden sömürmeye devam ediyor. Diyarbakır'da kendisini şeyh olarak tanıtan şüpheli A.A. hakkında iki ayrı soruşturma başlatıldı.

MASAK'tan gönderilen raporda hayatı boyunca bir iş yapmayan şüphelinin mal varlığı ortaya çıktı. Sözde şeyhin 175 milyon liralık malvarlığı olduğu belirlendi.

MAL VARLIĞINI AİLESİ VE "MÜRİT"LERİNİN ÜZERİNE YAPTI

A.A.'nın üzerine kayıtlı gayrimenkuller ve aracın yanı sıra, eşi ve çocuklarının da herhangi bir resmi geliri olmamasına rağmen ciddi mal varlıklarına sahip olduğu tespit edildi. İncelemede mal varlıklarının A.A.'nın akrabaları ve "mürit"lerinin çocuklarının üzerine geçirdiği ortaya çıktı. Başsavcılık daha önce takipsizlik kararı verilen olayda kararı kaldırdı.

Şüpheli ve ailesi hakkında 17 yıla kadar hapis talebi ile dava açıldı. Davanın ilk duruşması Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

Öte yandan yetkililer vatandaşları 'din' üzerinden kendilerini dolandırmak isteyen şüphelilere karşı dikkatli olmaları gerektiğini sık sık hatırlatıyor.