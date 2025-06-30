Sözleri tepki çekmişti! İbrahim Hacıosmanoğlu özür diledi

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın sözleşmesi uzatıldı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, imza töreninde "En ahlaklı kadro" sözleriyle ilgili gelen tepkiler sonrası eski futbolculardan özür dileyerek açıklamasını düzeltti.



İbrahim Hacıosmanoğlu ilk olarak "Tarihin en ahlaklı kadrosu. Önümüzde çok önemli maçlar var. ABD'de provayı yaptık. 2026 Dünya Kupası'nda hocamızın, oyuncu kardeşlerimizin katkısı, yönetimin çabası ile gideceğiz. Sizlerin de destek olmasını rica ediyorum." dedi.



Hacıosmanoğlu daha sonra "Tarihin en karakterli kadrosu! Hocamızla bütünleştiler ve birbirlerini çok seviyorlar. Allah, 2026'da inşallah bu kadroya ABD'ye gitmeyi nasip eder." açıklamasını yaptı.

"DİL SÜRÇMESİ..."

Tepkiler üzerine basın toplantısının sonunda yeni bir açıklama yapan İbrahim Hacıosmanoğlu "Eski futbolcularımız 'En ahlaklı kadro' sözümden rahatsız olmuş sanırım, 'Ahlaksız mıyız?' diye tepki göstermişler. Öyle bir düşünce kalbimde yok, beni tanıyanlar bilir. Dil sürçmesi olduysa, eski futbolcularımızdan özür dilerim. Tarihin en yetenekli ve karakterli kadrosu diyorum. Türk Milli Takımı'nın formasını onuru ve şerefini giymiş futbolcuları her zaman takdir ile anacağız." dedi.