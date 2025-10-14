Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını açıkladı.
ÖSYM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "29 Eylül-6 Ekim 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2025/5 Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. denildi.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle erişebilecek.