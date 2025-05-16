Sözleşmesi biten en değerli 20 oyuncu: Devler peşine düştü

Avrupa futbolunda yaz transfer dönemi 1 Temmuz’da açılacak. Kulüpler arası transfer rekabetinin yaşanacağı dönemde en çok ilgi bonservisi elinde olan futbolcularda olacak.

Transferde bonservis bedeli ödemek istemeyen kulüpler sezon sonu sözleşmesi sona eren isimlerin şimdiden peşine düştü. Türkiye’den de İstanbul kulüpleri bonservisi elinde olan yıldız oyuncuları takıma katmak için harekete geçti.

Transfermarkt verilerine göre Haziran ayında sözleşmesi sona erecek en değerli futbolcuların listesi şu şekilde:

1-Trent Alexander-Arnold – 75 milyon Euro (Real Madrid ile anlaştı)

2-Jonathan David – 45 milyon Euro

3-Leroy Sane – 38 milyon Euro

4-Jonathan Tah - 30 milyon Euro

5-Kevin De Bruyne – 27 milyon Euro

6- Tyrick Mitchell – 25 milyon Euro

7-Olivier Boscagli – 23 milyon Euro

8-Angel Gomes - 20 milyon Euro

9-Dominic Calvert-Lewin – 20 milyon Euro

10-Ola Aina – 20 milyon Euro

11-Lionel Messi – 20 milyon Euro

12-Kyle Walker-Peters – 18 milyon Euro

13-Thomas Partey – 15 milyon Euro

14-Kenny Tete – 15 milyon Euro

15-Neymar - 15 milyon Euro

16-CJ Egan-Riley - 14 milyon Euro

17-Josh Brownhill – 13 milyon Euro

18-Mario Pasalic – 13 milyon Euro

19-Marco Veratti – 13 milyon Euro

20-Alex Meret – 13 milyon euro