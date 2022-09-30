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  • PSG'yi Messi korkusu sardı. Yıldız oyuncuyu kaybetmemek için Fransız devi bakın ne yapacak

PSG'yi Messi korkusu sardı. Yıldız oyuncuyu kaybetmemek için Fransız devi bakın ne yapacak

Fransız devi PSG sözleşmesi sezon sonunda bitecek Arjantinli süper yıldız Lionel Messi'yi kaybetmemek için şimdiden harekete geçti.

Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma - 10:12
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Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Arjantinli süper yıldız Lionel Messi için PSG bakın ne yaptı

PSG'yi Messi korkusu sardı. Yıldız oyuncuyu kaybetmemek için Fransız devi bakın ne yapacak
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Lionel Messi'nin Fransız ekibi Paris Saint-Germain'deki geleceği merak ediliyor.

Onze Mundial'de yer alan habere göre; PSG yönetimi sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan oyuncuya şimdiden yeni bir sözleşme için teklif hazırlıyor.

El Larguero'nun edindiği bilgiye göre; Fransız ekibinden Lionel Messi'ye 1+1 yıllık yeni sözleşme teklifi gelecek. Messi'nin yıllık ücretinde değişim yapmayı düşünmeyen yönetimin, oyuncuya şu an kazandığı yıllık 30 milyon Euro'luk teklifi yenileyeceği iddia edildi.

Barcelona'nın yeniden takıma döndürme hayalleri kurduğu Messi için, PSG yönetimi de elini çabuk tutmak istiyor.

İŞTE MESSI'NİN PERFORMANSI

Barcelona ile sözleşme yenileme çabası La Liga yönetiminin kısıtlamaları nedeniyle sonuçsuz kalan Messi, geçtiğimiz sezon başında PSG'nin yolunu tutmuştu.

Fransa'daki ilk sezonunda kendi standardının altında kalan yıldız on numara oyuncusu; takımına 34 resmi maçta 11 gol ve 15 asistlik katkı sağladı.

Bu sezona çok daha hızlı giren Lionel Messi, şu ana kadar çıktığı 11 resmi maçta, PSG adına 6 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.

Arjantin efsanesi son olarak milli takım arasında, ülkesi adına 100. galibiyetini ve 90. golünü kaydetmişti.

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