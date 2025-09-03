Sözleşmesi yeni uzatılmıştı! Juventus'tan flaş Kenan Yıldız kararı

İtalya Serie A ekibi Juventus, dünya devlerinin radarında olan genç yıldızı Kenan Yıldız'ın sözleşmesini uzatmak için görüşmelere başladı.

Tuttosport'ta yer alan habere göre; Juventus, gösterdiği performansla takımın tartışmasız yıldızı olan Kenan Yıldız'ın sözleşmesini uzatmak için çalışmalara başladı. Haberde Torino ekibinin, 13 Eylül'de Inter ile oynanacak lig maçının ardından milli oyuncunun babasıyla masaya oturacağı aktarıldı.

SÖZLEŞMESİ YENİ UZATILMIŞTI

Juventus ile olan sözleşmesini kısa bir süre önce uzatan ve halihazırda İtalyan ekibi ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Kenan Yıldız'ın, hem dev kulüplerin ilgisinin artmasının hem de son dönemde gösterdiği performansın ardından sözleşmesinde iyileştirme yapılacağı ve sözleşmesinin bitiş tarihinin 2030'a çekileceği ifade edildi.

MAAŞINA DA DEV ZAM

Juventus'tan şu an yıllık 1.5 milyon euro kazandığı aktarılan Kenan Yıldız, yeni sözleşmesinde yıllık 3.5 milyon euro kazanacak. Ayrıca milli oyuncunun maaşının her sezon artacağı ve 3.5 milyon euroluk maaşının çeşitli bonuslarla 4.5 milyon euroyu bulabileceği iddia ediliyor.

