Sözleşmeyi imzaladı Kartal pençesi yaptı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sözleşmeyi imzaladı Kartal pençesi yaptı

Beşiktaş'a imza atan yıldız oyuncu Kartal pençesi pozu verdi.

Beşiktaş, iç transferde imzalanan sözleşmeyi açıkladı. Siyah beyazlılar Sırp voleybolcu Jovana Brakocevic’in sözleşmesini yeniledi.

Yapılahn açıklamada, "Kadın Voleybol Takımımızın oyuncusu Jovana Brakocevic’in sözleşmesi bir yıl yenilendi. 2024-2025 sezonunda takımımızla beraber olacak sporcumuza üstün başarılar dileriz" denildi.

36 yaşında ve 1,96 boyundaki Brakocevic, daha önce; Postar 064, Spes Volley Conegliano, Guangzhou Evergrande, JT Marvelous, VakıfBank, Azeryol Bakü, Imoco Volley Conegliano, Liu Jo Nordmeccanica Modena, Altay, CSM București, Budowlani Łódź, Igor Gorgonzola Novara, Chemik Police ve Bandung BJB Tandamata takımlarında da oynamıştı.

Ünlü oyuncu sözleşme imzaladıktan sonra Kartal pençesi pozu verdi.

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