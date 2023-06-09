Sözlü tartışma bıçakla son buldu

Erzurum’da iki grup arasında çıkan sopalı bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Sözlü tartışma bıçakla son buldu

İHA’dan edinilen bilgilere göre, bugün öğle saatlerinde Yakutiye ilçesi Çaykara Caddesi'nde park içerisinde tartışan gençler arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü.

Sopayla birbirlerine giren taraflardan biri bıçakla saldırdı. Aldığı bıçak darbeleriyle sırtından ve bacağından yaralanan genç, olay yerine gelen 112 ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Polis olayın ardından çevrede geniş çaplı güvenlik önlemleri alıp, çevredeki çöplerde suç aletlerini aradı.

Kavgaya karışan ve olay sonrası kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

aw910330-01.jpg

aw910330-02.jpg

Öne Çıkanlar
Camdaki Kız final mi yapıyor? Camdaki Kız final ne zaman?
Camdaki Kız final mi yapıyor? Camdaki Kız final ne zaman?
Aşk acısı çeken Torreira'ya Icardi ve Muslera derman oldu. Maçta oynamak istemedi. Icardi'nin Torreira'ya yanıtı bakın ne oldu
Aşk acısı çeken Torreira'ya Icardi ve Muslera derman oldu. Maçta oynamak istemedi. Icardi'nin Torreira'ya yanıtı bakın ne oldu
Torpil odası ve vatandaşlık borsası
Torpil odası ve vatandaşlık borsası
Fatih Terim fonundan parasını kurtaran tek kişiyi Şerafettin Tilki açıkladı
Fatih Terim fonundan parasını kurtaran tek kişiyi Şerafettin Tilki açıkladı
Yalı Çapkını sezon final fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Yalı Çapkını sezon final fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Şener Üşümezsoy dün gece Susurluk'ta olan depremin anlamını açıkladı
Şener Üşümezsoy dün gece Susurluk'ta olan depremin anlamını açıkladı
Son Haberler
Putin Avrupa’nın dibine nükleer silah konuşlandıracak Dünya
Putin Avrupa’nın dibine nükleer silah konuşlandıracak
Sara nöbeti geçiren sürücü park halindeki araçlara çarptı Güncel
Sara nöbeti geçiren sürücü park halindeki araçlara çarptı
Gaziantep FK'da başkan belli oldu Spor
Gaziantep FK'da başkan belli oldu
Tonlarca kaçak çay yakalandı Güncel
Tonlarca kaçak çay yakalandı
Ofspor Başkanı Saral'dan flaş açıklamalar Spor
Ofspor Başkanı Saral'dan flaş açıklamalar
Henüz ekonomide bir etkisi hissedilmeyen Mehmet Şimşek'e iş dünyasından ilk övgü Sabancı'dan Ekonomi
Henüz ekonomide bir etkisi hissedilmeyen Mehmet Şimşek'e iş dünyasından ilk övgü Sabancı'dan
İYİ Parti’den CHP’ye destek şartı: Hep bir fedakarlık beklemek olmaz Güncel
İYİ Parti’den CHP’ye destek şartı: Hep bir fedakarlık beklemek olmaz